Ex-Ferrari-Testfahrer Zhou Guanyu: Bald bei Cadillac an Bord?

Drei Jahre lang durfte Guanyu Zhou im Sauber-Renner in der Formel 1 mitkämpfen, dabei schaffte er es nur sieben Mal in die Punkte. Sowohl 2022 als auch 2023 schloss er die WM mit sechs Punkten auf dem 18. Gesamtrang ab. Im letzten Jahr als Stammfahrer musste er sich mit einer Punktefahrt und vier WM-Zählern begnügen, womit er nicht über den 20. Platz hinauskam.

Danach wechselte der Chinese zum Ferrari-Team, wo er sich die Dienste des Test- und Reservefahrers mit Antonio Giovinazzi teilte. Er stellte aber gleich klar, dass er sich eine Rückkehr in die Startaufstellung wünscht. Die grösste Hoffnung durfte er sich bei Neueinsteiger Cadillac machen, denn dort schwingt mit Graeme Lowdon als Teamchef sein Manager das Zepter.

Doch die Amerikaner entschieden sich, zunächst auf die Dienste von zwei Piloten zu setzen, die bereits GP-Siege eingefahren haben und für Top-Teams unterwegs waren: Der frühere Red Bull Racing-Star Sergio «Checo» Pérez und Valtteri Bottas wurden als Stammfahrer für die Saison 2026 verkündet. Auch der Testfahrer steht mit Colton Herta schon fest. Der IndyCar-Star wird in diesem Jahr in der Formel 2 antreten.

Der 26-Jährige aus Shanghai könnte dennoch beim Neuling in der Startaufstellung einen Platz bekommen – wohl in einer ähnlichen Rolle wie bei Ferrari – obwohl Cadillac . Die entsprechenden Gerüchte schürte das Cadillac-Team mit einem Bild in den Sozialen Medien, auf dem ein Katzenauge zu sehen ist.

Wer genau hinschaut, sieht darin auch das Cadillac-Logo und die Nummer 24 – die Startnummer von Zhou. Das Datum in der linken unteren Ecke des Bildes lässt vermuten: Am 5. Januar wird die entsprechende Ankündigung gemacht werden.

