Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button überzeugt: «Das gibt Lando Norris Kraft»

Jenson Button weiss aus eigener Erfahrung, wie gross der Druck ist, den sich die Formel-1-Stars machen. Der Weltmeister von 2009 ist überzeugt: «Jeder Fahrer kämpft mit Unsicherheiten.»

Formel 1

Jenson Button lobt die Offenheit von Lando Norris
Jenson Button lobt die Offenheit von Lando Norris
Foto: Batchelor / XPB Images
Jenson Button lobt die Offenheit von Lando Norris
© Batchelor / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Viele träumen davon, in der Formel 1 Gas zu geben, und von aussen betrachtet, führen die GP-Stars auch das beste Leben, das man sich vorstellen kann. Sie werden von Millionen von Fans bejubelt, reisen um die Welt, dürfen in den GP-Rennern Gas geben und werden dafür auch noch fürstlich entlohnt.

Werbung

Werbung

Doch das Dasein im Rampenlicht der Königsklasse hat auch seine Schattenseiten, wie Jenson Button betont. Der frühere GP-Pilot weiss aus eigener Erfahrung, wie viel Druck auf den Schultern der Formel-1-Fahrer lastet. Im Podcast «Beyond The Grid» sagt der Champion von 2009: «Es ist verrückt, und der Druck, den du dir selbst machst, ist unglaublich gross.»

«Deshalb scheitern auch so viele Fahrer in diesem Sport. Auch wenn sie noch so viel Talent haben, manchmal befinden sie sich mental einfach an einem wirklich dunklen Ort. Das habe ich von vielen anderen Fahrern gehört. Wir sehen das als Schwäche an, deshalb wird normalerweise auch nicht darüber gesprochen», fährt der 15-fache GP-Sieger fort.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Eine Ausnahme ist Weltmeister Lando Norris, der offen über seine mentalen Probleme gesprochen hat. Das ist eine Stärke, findet sein 46-jähriger Landsmann: «Die Art und Weise, wie Lando in den vergangenen Jahren offen über die mentale Gesundheit gesprochen hat, ist wirklich beeindruckend. Das ist richtig gut, und ich glaube, dass dir das auch viel Kraft gibt.»

Werbung

Werbung

Dabei ist der aktuelle Formel-1-Champion mit seinen Gefühlen nicht alleine, ist sich Button sicher: «Wir sind nicht perfekt, jeder Fahrer kämpft mit Unsicherheiten. Als ich vergangenes Jahr Lewis Hamilton im Ferrari über Funk hörte, wie er nach einer unbeantworteten Frage nachfragte, ob er etwas falsch gemacht hat, dachte ich mir: Du bist siebenfacher Weltmeister, du solltest ein unglaubliches Selbstvertrauen haben. Aber Unsicherheiten schleichen sich immer ein.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

100

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

80

3

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

59

4

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

51

5

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

51

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

43

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

26

8

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

17

9

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

16

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM