Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button überzeugt: «Das gibt Lando Norris Kraft»

Viele träumen davon, in der Formel 1 Gas zu geben, und von aussen betrachtet, führen die GP-Stars auch das beste Leben, das man sich vorstellen kann. Sie werden von Millionen von Fans bejubelt, reisen um die Welt, dürfen in den GP-Rennern Gas geben und werden dafür auch noch fürstlich entlohnt.

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Doch das Dasein im Rampenlicht der Königsklasse hat auch seine Schattenseiten, wie Jenson Button betont. Der frühere GP-Pilot weiss aus eigener Erfahrung, wie viel Druck auf den Schultern der Formel-1-Fahrer lastet. Im Podcast «Beyond The Grid» sagt der Champion von 2009: «Es ist verrückt, und der Druck, den du dir selbst machst, ist unglaublich gross.»

«Deshalb scheitern auch so viele Fahrer in diesem Sport. Auch wenn sie noch so viel Talent haben, manchmal befinden sie sich mental einfach an einem wirklich dunklen Ort. Das habe ich von vielen anderen Fahrern gehört. Wir sehen das als Schwäche an, deshalb wird normalerweise auch nicht darüber gesprochen», fährt der 15-fache GP-Sieger fort.

Eine Ausnahme ist Weltmeister Lando Norris, der offen über seine mentalen Probleme gesprochen hat. Das ist eine Stärke, findet sein 46-jähriger Landsmann: «Die Art und Weise, wie Lando in den vergangenen Jahren offen über die mentale Gesundheit gesprochen hat, ist wirklich beeindruckend. Das ist richtig gut, und ich glaube, dass dir das auch viel Kraft gibt.»

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Dabei ist der aktuelle Formel-1-Champion mit seinen Gefühlen nicht alleine, ist sich Button sicher: «Wir sind nicht perfekt, jeder Fahrer kämpft mit Unsicherheiten. Als ich vergangenes Jahr Lewis Hamilton im Ferrari über Funk hörte, wie er nach einer unbeantworteten Frage nachfragte, ob er etwas falsch gemacht hat, dachte ich mir: Du bist siebenfacher Weltmeister, du solltest ein unglaubliches Selbstvertrauen haben. Aber Unsicherheiten schleichen sich immer ein.»