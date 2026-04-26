Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ex-Formel-1-Star Sebastian Vettel: Starker Auftritt beim London-Marathon

Der frühere Formel-1--Star Sebastian Vettel hat beim London-Marathon eine beachtliche Leistung gezeigt. Der vierfache Weltmeister lief für einen guten Zweck – und knackte dabei die 3-Stunden-Marke.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Sebastian Vettel hat beim London-Marathon eine starke Leistung gezeigt
Sebastian Vettel hat beim London-Marathon eine starke Leistung gezeigt
Foto: Rew / XPB Images
Sebastian Vettel hat beim London-Marathon eine starke Leistung gezeigt
© Rew / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bereits während seiner GP-Karriere stellte Sebastian Vettel seine Top-Form immer wieder unter Beweis. Der Heppenheimer, der zwischen 2007 und 2022 insgesamt 299 GP-Einsätze bestritten, vier WM-Titel und 53 Grand-Prix-Siege errungen hat, ist auch nach nach dem Verlassen der Formel-1-Bühne in bester körperlicher Verfassung, wie er an diesem Wochenende bewiesen hat.

Werbung

Werbung

Denn bei seiner Teilnahme am London-Marathon glänzte er mit einer starken Zeit: Der vierfache Champion absolvierte das Rennen in 2 Stunden, 59 Minuten und 8 Sekunden – und unterbot damit die 3-Stunden-Marke, die als Schallmauer für Hobby-Läufer gilt. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit betrug rund 14,1 Kilometer pro Stunde.

Vettel lief für einen guten Zweck. Er startete zu Gunsten der beiden Wohltätigkeitsorganisationen «Brain & Spine Foundation» und «Grand Prix Trust». Die «Brain & Spine Foundation» wurde 1992 vom ehemaligen Formel-1-Arzt Professor Sidney Watkins und dem Neurochirurgen Peter Hamlyn gegründet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Prävention, Behandlung und Versorgung von Menschen mit Erkrankungen an Gehirn und Wirbelsäule zu verbessern. Der Grand Prix Trust wurde in den 1980er Jahren von Sir Jackie Stewart gegründet, um ehemalige Formel-1-Piloten zu unterstützen, die Hilfe benötigen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Neuer Weltrekord an der Spitze

Der ehemalige Formel-1-Pilot war nicht der einzige Promi-Teilnehmer, der sich der Herausforderung stellte. An der Startlinie fanden sich unter anderem auch Segellegende Sir Ben Ainsle, der englische Ex-Fussball-Nationalmannschaftskapitän Tony Adams und die englische Cricket-Legende Sir Alastair Cook.

Werbung

Werbung

Auch an der Spitze wurde eine beachtliche Leistung gezeigt: Der Kenianer Sabastian Kimaru Sawe stellte mit 1:59:30 Stunden einen neuen Weltrekord für die 42,195 km auf. Er hat zusammen mit dem Äthiopier Yomif Kejelcha Geschichte geschrieben, denn die beiden Profi-Läufer sind die ersten Menschen, die in einem regulären Marathon-Rennen unter zwei Stunden geblieben sind. Lauf-Legende Eliud Kipchoge hatte dies 2019 bereits geschafft, allerdings gelang dies dem Landsmann von Sawe «nur» unter Laborbedingungen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

72

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

49

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

41

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

25

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

21

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

15

9

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

12

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien