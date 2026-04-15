Ex-GP-Fahrer Christijan Albers: George Russell im Zweikampf zu weich?

Minardi, Midland, Spyker, das waren die Formel-1-Rennställe des Niederländers Christijan Albers in der Königsklasse. Damit war kein Blumentopf zu gewinnen – als bestes Ergebnis guckte P5 im Skandal-GP von Indianapolis 2005 heraus, wo die ganzen Michelin-Piloten nach der Aufwärmrunde an die Box fuhren (wegen Bedenken in Sachen Haltbarkeit und rechtlichen Konsequenzen) und nur die sechs Bridgestone-Piloten den GP bestritten.

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Ab und an äussert sich der heute 46-jährige Albers zum aktuellen GP-Geschehen, so auch jetzt im Telegraaf, in Bezug auf den englischen Mercedes-Fahrer George Russell.

Albers wittert beim sechsfachen GP-Sieger Schwächen im Rad an Rad-Kampf: «Guckt euch doch an, wie Russell im Japan-GP überholt wurde. Dabei wäre es doch ganz simpel, siehe Duell mit Oscar Piastri. Russell müsste nur das Lenkrad ein wenig öffnen, und Piastri verwandelt sich in einen professionellen Rasenmäher.»

Ex-GP-Fahrer Christijan Albers Foto: XPB Ex-GP-Fahrer Christijan Albers © XPB

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«Ich meine, der Australier lag aussen, ihm wäre der Raum ausgegangen. Eine Strafe gegen Russell hätte das nicht gegeben. Nein, ich sage – Russell ist zu weich.»

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen