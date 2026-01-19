Weiter zum Inhalt
Ex-GP-Pilot Logan Sargeant: Neue Chance nach Formel-1-Misere

Der 25-jährige Rennfahrer Logan Sargeant hat in seiner Karriere bereits einige Rückschläge hinnehmen müssen. Nun bekommt der Amerikaner mit Ford eine neue Chance in der Langstrecken-WM.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

2024 bestritt Sargeant in Zandvoort sein letztes GP-Wochenende
2024 bestritt Sargeant in Zandvoort sein letztes GP-Wochenende
Foto: XPB Images
2024 bestritt Sargeant in Zandvoort sein letztes GP-Wochenende
© XPB Images

Obwohl Logan Sargeant erst vor wenigen Wochen 25 Jahre alt geworden ist, blickt er bereits auf eine bewegte Karriere zurück. Nachdem er die klassischen Stufen der Nachwuchsformeln erklommen und dabei überschaubare Erfolge errungen hatte – 2019 wurde er beim prestigeträchtigen Formel-3-Rennen von Macau Dritter, im darauffolgenden Jahr schloss er die Formel-3-Meisterschaft als Gesamtdritter ab und 2022 belegte er in der Formel-2-Serie den vierten Platz – durfte er sich in der Formel 1 versuchen.

Als Williams-Fahrer trat er 2023 zu seiner Rookie-Saison in der Königsklasse an, die er im unterlegenen GP-Renner aus Grove mit nur einem Punkt auf dem Konto auf dem 21. Platz der WM-Tabelle ab. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Alex Albon sammelte 27 WM-Zähler und wurde Gesamtdreizehnter.

Sargeant machte vor allem mit seinen Unfällen und Fehlern von sich reden, nur selten schaffte er es, die Beobachter von seinem Können zu überzeugen. Dennoch durfte er auch 2024 im Williams-Renner neben Albon Gas geben, musste aber spätestens beim dritten Kräftemessen der Saison einsehen, dass sein Stuhl wackelte.

In Melbourne musste er seinen GP-Renner für das Rennen seinem Teamkollegen überlassen, der sein eigenes Chassis zu Schrott gefahren hatte. Weil das Team kein Ersatzchassis dabei hatte, wurde beschlossen, dass der Amerikaner zuschauen musste. Es war ein Vorgeschmack darauf, was nach seinem spektakulären Abflug in Zandvoort im gleichen Jahr folgen würde. Sargeant wurde durch Franco Colapinto ersetzt, der die letzten neun Rennwochenenden der Saison 2024 an der Seite von Albon bestreiten durfte.

Was folgte, war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für den jungen Rennfahrer. Im Oktober absolvierte er einen IndyCar-Test für das Team Meyer Shank Racing, im darauffolgenden Jahr wurde er nach einem Test im Oreca 07 von IDEC Sport als Teil des ELMS-Line-ups des Teams Genesis Magma Racing für die Saison 2025 verkündet. Doch noch vor Saisonstart zog er sich zurück. In der entsprechenden Mitteilung des Teams war von einem Rückzug Sargeants aus dem Motorsport die Rede. Im August erklärte der Ex-GP-Star, dass er eine Pause nötig hatte.

Das Comeback erfolgte noch im gleichen Jahr, er beschritt die letzten beiden Runden der IMSA-Sportwagen-Meisterschaft und Sargeant hatte die Freude am Rennfahren wiedergefunden. Bald steht sein nächster Einsatz bei den 24h von Daytona an, ausserdem wird er in diesem Jahr als Teil des Werksprogramms von Ford Racing in der WEC antreten.

In diesem Jahr darf er im Ford Mustang LMGT3 von Proton Competition Erfahrungskilometer sammeln, bevor er im nächsten Jahr dann zusammen mit Sebastian Priaulx und Mike Rockenfeller im Hypercar von Ford Gas geben wird. Ob die neue Chance seiner Karriere neuen Schwung verschaffen wird, bleibt abzuwarten. Bei Ford ist man sich sicher: Die Erfahrung, die Sargeant in der Formel 1 gesammelt hat, wird für das WEC-Projekt sehr nützlich sein.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

