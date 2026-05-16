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Ex-Teamchef Otmar Szafnauer überzeugt: Kimi Antonelli wird weiter zulegen

Kimi Antonelli begeistert die ganze F1-Welt. Nach dem 3. GP-Sieg in Folge führt er die WM mit 20 Punkten Vorsprung an. Ex-Teamchef Otmar Szafnauer ist überzeugt: Der Teenager wird noch besser werden.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Otmar Szafnauer hält auf beide Mercedes-Piloten grosse Stücke
Otmar Szafnauer hält auf beide Mercedes-Piloten grosse Stücke
Foto: Moy / XPB Images
Otmar Szafnauer hält auf beide Mercedes-Piloten grosse Stücke
© Moy / XPB Images

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Kimi Antonelli hat in dieser Saison einen Raketenstart hingelegt. Der Italiener aus dem Mercedes-Team bestreitet erst sein zweites Formel-1-Jahr, dennoch führt er die WM mit 20 Punkten Vorsprung auf seinen deutlich erfahreneren Teamkollegen George Russell an. Der Brite konnte zwar beim Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne mit dem GP-Sieg glänzen und auch beim darauffolgenden Kräftemessen im Sprint triumphieren.

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Die drei Grands Prix, die seit dem Sieg im Mini-Rennen stattgefunden haben, entschied aber sein Stallgefährte für sich. Nur im Miami-Sprint kreuzte er die Ziellinie nicht als Erster, da war Weltmeister Lando Norris im McLaren-Renner der strahlende Sieger. Die Saison ist noch jung, nichtsdestotrotz wird bereits über die WM-Chancen des erst 19-jährigen Antonelli diskutiert.

Auch im «High Performance»-Podcast war das Potenzial des Teenagers aus dem Werksteam der Sternmarke ein Thema. Und Otmar Szafnauer erklärte: «Ich denke, er ist grossartig und hat das Potenzial, bald Weltklasse zu sein.» Der frühere Teamchef von Force India, Aston Martin und Alpine ist überzeugt, dass der junge Rennfahrer aus Bologna noch weiter zulegen wird.

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Mentale Entwicklung braucht Zeit

«Mit der Zeit wird er mental stärker werden, weil sich alle verschiedenen Bereiche des Gehirns miteinander vernetzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Bildung dieser Verbindungen eine Abkürzung gibt. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Ich denke also, wenn er 25 oder 26 ist, wird man einen noch besseren Kimi Antonelli sehen», prophezeit der Amerikaner mit rumänischen Wurzeln.

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Mit Blick auf Kimis Teamkollegen betonte der 61-Jährige aber auch: «George ist ein grossartiger Fahrer, und beide können Weltmeister werden. Aber Kimi ist jünger, hat weniger Erfahrung, und ist ein grossartiger Fahrer.» Auf die Frage, welcher der beiden Mercedes-Piloten über mehr natürliches Talent verfüge, fällt seine Antwort ausweichend aus; «Das ist schwer zu sagen.»

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

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Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

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+1:22,072

1:33,026

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Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

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1:33,784

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