Ex-Teamchef Otmar Szafnauer überzeugt: Kimi Antonelli wird weiter zulegen

Kimi Antonelli hat in dieser Saison einen Raketenstart hingelegt. Der Italiener aus dem Mercedes-Team bestreitet erst sein zweites Formel-1-Jahr, dennoch führt er die WM mit 20 Punkten Vorsprung auf seinen deutlich erfahreneren Teamkollegen George Russell an. Der Brite konnte zwar beim Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne mit dem GP-Sieg glänzen und auch beim darauffolgenden Kräftemessen im Sprint triumphieren.

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Die drei Grands Prix, die seit dem Sieg im Mini-Rennen stattgefunden haben, entschied aber sein Stallgefährte für sich. Nur im Miami-Sprint kreuzte er die Ziellinie nicht als Erster, da war Weltmeister Lando Norris im McLaren-Renner der strahlende Sieger. Die Saison ist noch jung, nichtsdestotrotz wird bereits über die WM-Chancen des erst 19-jährigen Antonelli diskutiert.

Auch im «High Performance»-Podcast war das Potenzial des Teenagers aus dem Werksteam der Sternmarke ein Thema. Und Otmar Szafnauer erklärte: «Ich denke, er ist grossartig und hat das Potenzial, bald Weltklasse zu sein.» Der frühere Teamchef von Force India, Aston Martin und Alpine ist überzeugt, dass der junge Rennfahrer aus Bologna noch weiter zulegen wird.

Mentale Entwicklung braucht Zeit

«Mit der Zeit wird er mental stärker werden, weil sich alle verschiedenen Bereiche des Gehirns miteinander vernetzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Bildung dieser Verbindungen eine Abkürzung gibt. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Ich denke also, wenn er 25 oder 26 ist, wird man einen noch besseren Kimi Antonelli sehen», prophezeit der Amerikaner mit rumänischen Wurzeln.

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Mit Blick auf Kimis Teamkollegen betonte der 61-Jährige aber auch: «George ist ein grossartiger Fahrer, und beide können Weltmeister werden. Aber Kimi ist jünger, hat weniger Erfahrung, und ist ein grossartiger Fahrer.» Auf die Frage, welcher der beiden Mercedes-Piloten über mehr natürliches Talent verfüge, fällt seine Antwort ausweichend aus; «Das ist schwer zu sagen.»