Im Alter von gerade mal 20 Jahren krönte sich Kimi Antonelli in dieser Saison zum jüngsten Formel-1-Weltmeister in der Geschichte der Rennserie. Dass der Lockenkopf aus Bologna das Zeug zum Champion hat, zeichnete sich früh ab, darüber sind sich alle einig, die den jungen (oder besser gesagt: noch jüngeren) Kimi Antonelli schon zu seiner Zeit in den Nachwuchsserien kannten.

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Antonellis früherer Teamchef bei Prema, Rene Rosin, sprach mit formula1.com über seinen damaligen Schützling. Rosin hatte vor fünf Jahren den 15-jährigen Kimi Antonelli bei sich in der Formel 4 im Team. Inzwischen ist Rosin übrigens nicht mehr bei Prema, sondern Teamchef der F2- und F3-Mannschaften von Lando Norris.

Rosin erinnert sich daran, dass er seinen italienischen Landsmann unbedingt für sich gewinnen wollte. Am GP-Wochenende in Silverstone 2021 schlossen Gwen Lagrue (damals für die Junioren bei Mercedes verantwortlich, jetzt bei Red Bull) und Rosin gerade den Vertrag ab – gerade als Antonelli das Mindestalter von 15 Jahren für die Formel 4 erreicht hatte.

Kimi Antonelli: Immer Lächeln und Vollgas

Rosin: «Er hat 2021 angefangen, bei uns Testfahrten zu absolvieren, und man sah diesen jungen Italiener, der immer lächelte und eine sehr hohe Stimme hatte – heute ist sie zwar etwas tiefer, aber nicht wirklich viel. Und ich erinnere mich, dass er sich mit den Ingenieuren unterhielt. In den ersten paar Rennen war das Pedro Matos, der mittlerweile mit Oscar Piastri bei McLaren arbeitet. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Kimi nach einer Runde in die Box kam: ‚Pedro! Pedro! Hast du die Einführungsrunde gesehen?‘ Also … der Kerl denkt noch daran, wie er die Kurve in der Einführungsrunde genommen hat – und so ist er immer, er gibt immer Vollgas!»

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Kimi Antonelli war von Anfang an schnell

Rosin: «Er musste einige Lektionen lernen, denn als er in die Formel 4 kam, war er 15, und dort ist alles auf einem ganz anderen Niveau als im Kartsport. Aber Kimi hat sofort sein Können unter Beweis gestellt. Er war von Anfang an schnell. Er war immer der Fahrer, der alle bis an ihre Grenzen getrieben hat. Schon in den ersten Jahren in der Formel 4, in der Formel Regional sowie in der Formel 2 gelang es ihm, das Team um sich herum zu organisieren; er war jemand, der das Team anführte. Er trieb die Entwicklung voran. Er war wirklich der Fahrer, von dem man erwartet, dass er ein Anführer ist, der Fahrer, von dem man erwartet, dass er ein Champion wird.»

Und auch als Menschen sah er Antonelli reifen: «Er ist jemand, der, wenn er ein freies Wochenende hat, sich das Team seines Vaters bei der italienischen GT-Meisterschaft ansieht oder bei einem Kart-Test dabei ist. 2022 war ich in Le Mans bei den 24 Stunden – ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen –, und dann rief er mich an und sagte: ‚Rene, ich komme.‘ Ich fragte: ‚Was machst du denn? Wozu kommst du hierher?‘ Und im Grunde kam er, um sich die 24 Stunden ganz allein anzusehen. Wir sprechen hier von jemandem, der wirklich von morgens bis abends nur von Brot und Motorsport lebt – er ernährt sich von nichts anderem als Brot und Motorsport! Und ehrlich gesagt ist er ein ganz normaler Junge. Auch jetzt noch, trotz all der Momente, die er erlebt hat, und obwohl er mittlerweile in Italien sehr berühmt ist und so weiter – aber okay, man sieht, dass er immer noch derselbe Junge ist, derselbe Fahrer, den wir in den vergangenen Jahren immer gesehen haben.»