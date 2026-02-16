Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ex-Verstappen-Stallgefährte Pierre Gasly (Alpine): «Derzeit nur Passagiere»

Max Verstappen und Lewis Hamilton haben die Rennwagen-Generation 2026 kritisiert. Auch GP-Sieger Pierre Gasly ist der Ansicht: «Es gibt so viel zu tun, derzeit sind wir Fahrer eher Passiere.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Alpine-Fahrer Pierre Gasly
Alpine-Fahrer Pierre Gasly
Foto: XPB
Alpine-Fahrer Pierre Gasly
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton meinte im Rahmen der Wintertests von Bahrain, und das war kein Scherz: «Manchmal habe ich den Eindruck, um diese neuen Autos zu verstehen, braucht man einen Doktortitel.»

Werbung

Werbung

Max Verstappen hat klipp und klar gesagt, die neue Rennwagen-Generation beinhalte viel Energie-Management und wenig Racing, das sei keine Formel 1, die ihm gefalle.

Der frühere Verstappen-Stallgefährte Pierre Gasly (30), heute in Diensten der Rennmannschaft von Alpine, beschreibt seine Aufgabe wie folgt: «Derzeit gibt es am Lenkrad so viel zu berücksichtigen, dass es ziemlich schwierig ist, den Überblick zu behalten.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Pierre Gasly
Pierre Gasly
Foto: XPB
Pierre Gasly
© XPB

Werbung

Werbung

«In Sachen Motor weiss ich, wie sich der Mercedes-Motor verhält. So kann ich ins Rennen gehen im Wissen, dass jemand, der sich auf einer Geraden für etwas mehr entscheidet, auf einer anderen Geraden darunter leiden wird. Weil wir den gleichen Motor haben wie das Werksteam, wie McLaren und wie Williams, kann ich diese Gegner recht gut einschätzen.»

Der 177-fache GP-Teilnehmer weiter: «Schwieriger hingegen wird es zu sagen, was die anderen Motorenhersteller machen; sie könnten auf einer Geraden mehr elektrische Energie einsetzen oder auf einer anderen weniger, das wird grössere Unterschiede in Rennsituationen erzeugen, in denen beide Autos mit Vollgas und Geradeaus-Modus unterwegs sind.»

«Fahrer mit mehr Mental-Kapazität im Vorteil»

«Fahrer, die etwas mehr mentale Kapazität haben, das alles auszutüfteln, die werden im Vorteil sein. Aber auch wenn du dazu in der Lage bist, so treffen wir zahlreiche Faktoren, über die wir keine Kontrolle haben.»

«Es gibt so viel zu tun, derzeit sind wir Fahrer eher Passagiere. Aber ich glaube, das wird sich bald ändern. Es ist nicht so einfach zu sagen: 'Oh, ich lade jetzt meinen Akku auf und setze die Energie hier ein, weil ich mich dafür entscheide, dies oder jenes zu tun.' Es ist viel komplexer als das.»

Werbung

Werbung

«Nicht alle Fahrer haben die gleichen Mittel»

«Ich glaube auch nicht, dass alle Motoren auf dem gleichen Stand sind in Sachen Energie-Haushalt, also beim Speichern oder Abgeben der elektrischen Energie. Es könnte also auch der Fall sein, dass ein Fahrer mit den ganzen Werkzeugen umgehen kann, aber gar nicht die Mittel hat, das zu tun. Ich will beim zweiten Bahrain-Test verschiedene Rennszenarien durchspielen, um das alles besser zu verstehen.»

Zum Schluss erlaubt sich der Sensationssieger von Monza 2020 einen Scherz: «Mein Plan für den Saisonauftakt ist einfach – gleich mal die Pole-Position holen, das Leben von dort aus ist viel einfacher.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

61

1:33,669

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

78

+0,249

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

150

+0,540

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

161

+0,880

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

61

+1,672

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

59

+1,941

07

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

75

+2,084

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

144

+2,137

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

70

+2,303

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

58

+2,622

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien