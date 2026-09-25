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Achtung, Qualifying schon am Freitag! Live-Ticker & Zeitplan für F1 in Baku

Ausnahmsweise findet der Aserbaidschan-GP in diesem Jahr schon am Samstag statt. Das Qualifying ist also heute am Freitag. Wo Quali und Rennen im TV übertragen werden und wie der Zeitplan aussieht.

Formel 1

Isack Hadjar auf dem Baku City Circuit, im Hintergrund die Flame Towers
Isack Hadjar auf dem Baku City Circuit, im Hintergrund die Flame Towers
Foto: XPB
Isack Hadjar auf dem Baku City Circuit, im Hintergrund die Flame Towers
© XPB

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An diesem Formel-1-Wochenende ist alles ein wenig anders: Weil am 27. September in Aserbaidschan ein Gedenktag stattfindet, ist der Grand Prix in Baku im Jahr 2026 einen Tag vorverlegt worden. Entsprechend ist das Rennen schon am Samstag.

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Das bedeutet analog: Das Qualifying findet bereits heute am Freitag statt. Beginn der Session ist um 14 Uhr. SPEEDWEEK.com steigt bereits um 13.30 Uhr mit einem Live-Ticker in die Berichterstattung ein.

Wann findet also am Aserbaidschan-Wochenende welche Session statt? Und welche Sender übertragen den Grand Prix im TV?

Wir haben für Sie einen TV-Plan zusammengestellt. In Österreich ist in dieser Woche ServusTV an der Reihe. In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky. RTL zeigt Qualifying und Rennen. In der Schweiz sind die Sessions auf SRF zwei zu sehen.

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Aserbaidschan-GP im TV & Zeitplan für die F1-Sessions

Freitag, 25. September

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

TV-Programm

Samstag, 26. September

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt

11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade

11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen

12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Großer Preis von Aserbaidschan

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung

23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

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Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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1

06

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Scuderia Ferrari HP

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BWT Alpine Formula One Team

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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