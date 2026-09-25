Achtung, Qualifying schon am Freitag! Live-Ticker & Zeitplan für F1 in Baku

An diesem Formel-1-Wochenende ist alles ein wenig anders: Weil am 27. September in Aserbaidschan ein Gedenktag stattfindet, ist der Grand Prix in Baku im Jahr 2026 einen Tag vorverlegt worden. Entsprechend ist das Rennen schon am Samstag.

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Das bedeutet analog: Das Qualifying findet bereits heute am Freitag statt. Beginn der Session ist um 14 Uhr. SPEEDWEEK.com steigt bereits um 13.30 Uhr mit einem Live-Ticker in die Berichterstattung ein.

Wann findet also am Aserbaidschan-Wochenende welche Session statt? Und welche Sender übertragen den Grand Prix im TV?

Wir haben für Sie einen TV-Plan zusammengestellt. In Österreich ist in dieser Woche ServusTV an der Reihe. In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky. RTL zeigt Qualifying und Rennen. In der Schweiz sind die Sessions auf SRF zwei zu sehen.

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Aserbaidschan-GP im TV & Zeitplan für die F1-Sessions

Freitag, 25. September

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training 10.30: Drittes Training 13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying 14.00: Qualifying 15.00: ServusTV – Analyse Qualifying 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung 20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

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