F1 in Baku im TV: Christian Klien zum WM-Kampf: «Die Stoppuhr lügt nicht»
Hat Kimi Antonelli (Mercedes) den Titel quasi schon sicher? Was ServusTV-Experte Christian Klien über den WM-Leader sagt. Und wo der Aserbaidschan-GP in Baku am Samstag (!) im TV zu sehen ist.
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli siegte zuletzt in zwei Grands Prix am Stück. Sein Vorsprung in der WM-Wertung liegt nun bei 81 Punkten auf seinen Stallrivalen George Russell und 101 Zählern auf Lewis Hamilton. Mit 14 von 22 oder 23 GPs (je nach Gestaltung des WM-Finals noch 8 oder 9 Rennen) sind weite Teile der Saison schon um. Rein rechnerisch ist noch viel möglich – aber ist die WM nicht in eigentlich schon entschieden?
Antonelli fehlerfrei und am Limit
ServusTV-Experte und Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien sagt dazu: «Die Stoppuhr lügt nicht. Selbst auf einer neuen Rennstrecke wie Madrid bleibt Kimi fehlerfrei und fährt immer am Limit.» Antonelli ging im Spanien-GP an die Grenzen, machte es immer wieder spannend – und fuhr am Ende erfolgreich von Startplatz 2 zum Sieg vor. 25 weitere Punkte für sein üppig gefülltes WM-Konto.
«Die Leistung wird nicht einknicken»
Klien, der selbst 49 Formel-1-GPs fuhr, fragt: «Wer soll ihm den Titel noch wegnehmen? Wir sind schon in der zweiten Saisonhälfte, er hat 81 Punkte Vorsprung auf Russell, 101 auf Hamilton. Die Leistung wird nicht einknicken, einen frischen Motor hat Kimi seit Monza auch drinnen. Und selbst wenn er sich drei Ausfälle leistet, ist nichts passiert.» Drei Ausfälle bei gleichzeitigem Ausfall der Konkurrenz würde ihn «nur» 75 Punkte kosten. Nicht mal das würde also seinen Vorsprung schmelzen.
Auch die von Klien erwähnte Motorenstrafe ist ein Vorteil für den WM-Leader: Weil Mercedes in der ersten Saisonhälfte mit Verlässlichkeitsproblemen zu kämpfen hatte, müssen beide Fahrer mindestens eine Motorenstrafe in Kauf nehmen, weil sie übers erlaubte Kontingent hinaus Komponenten einsetzen müssen (wenn ein Motor z.B. durch Motorschaden verloren ging). Antonelli nahm die definitiv im Laufe der Saison fällige Strafe bereits bei seinem Heimrennen in Monza, kämpfte sich dort von weit hinten im Feld zum Sieg vor. George Russell stehen der Motorentausch und die damit einhergehende Startplatzstrafe noch bevor.
Zum Rennen in Madrid merkt Klien mit Blick auf Pole-Setter Lando Norris von McLaren an, der den Sieg durch Pech beim Safety-Car-Timing verlor: «Lando Norris wäre an dem Wochenende nicht zu schlagen gewesen. Aber Kimis Eingeständnis, den Sieg geerbt zu haben, zeugt von Größe und Charakter und zeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist.» Weltmeister-Holz?
Klien sieht McLaren übrigens wieder auf Augenhöhe mit Mercedes: «Nur auf Highspeed-Strecken wie Monza fehlt noch etwas.» Auch Baku hat viele Highspeed-Passagen.
Aserbaidschan-GP im TV
Donnerstag, 24. September
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Freitag, 25. September
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Samstag, 26. September
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