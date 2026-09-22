F1 in Baku im TV: Christian Klien zum WM-Kampf: «Die Stoppuhr lügt nicht»

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli siegte zuletzt in zwei Grands Prix am Stück. Sein Vorsprung in der WM-Wertung liegt nun bei 81 Punkten auf seinen Stallrivalen George Russell und 101 Zählern auf Lewis Hamilton. Mit 14 von 22 oder 23 GPs (je nach Gestaltung des WM-Finals noch 8 oder 9 Rennen) sind weite Teile der Saison schon um. Rein rechnerisch ist noch viel möglich – aber ist die WM nicht in eigentlich schon entschieden?

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Antonelli fehlerfrei und am Limit

ServusTV-Experte und Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien sagt dazu: «Die Stoppuhr lügt nicht. Selbst auf einer neuen Rennstrecke wie Madrid bleibt Kimi fehlerfrei und fährt immer am Limit.» Antonelli ging im Spanien-GP an die Grenzen, machte es immer wieder spannend – und fuhr am Ende erfolgreich von Startplatz 2 zum Sieg vor. 25 weitere Punkte für sein üppig gefülltes WM-Konto.

«Die Leistung wird nicht einknicken»

Klien, der selbst 49 Formel-1-GPs fuhr, fragt: «Wer soll ihm den Titel noch wegnehmen? Wir sind schon in der zweiten Saisonhälfte, er hat 81 Punkte Vorsprung auf Russell, 101 auf Hamilton. Die Leistung wird nicht einknicken, einen frischen Motor hat Kimi seit Monza auch drinnen. Und selbst wenn er sich drei Ausfälle leistet, ist nichts passiert.» Drei Ausfälle bei gleichzeitigem Ausfall der Konkurrenz würde ihn «nur» 75 Punkte kosten. Nicht mal das würde also seinen Vorsprung schmelzen.

Auch die von Klien erwähnte Motorenstrafe ist ein Vorteil für den WM-Leader: Weil Mercedes in der ersten Saisonhälfte mit Verlässlichkeitsproblemen zu kämpfen hatte, müssen beide Fahrer mindestens eine Motorenstrafe in Kauf nehmen, weil sie übers erlaubte Kontingent hinaus Komponenten einsetzen müssen (wenn ein Motor z.B. durch Motorschaden verloren ging). Antonelli nahm die definitiv im Laufe der Saison fällige Strafe bereits bei seinem Heimrennen in Monza, kämpfte sich dort von weit hinten im Feld zum Sieg vor. George Russell stehen der Motorentausch und die damit einhergehende Startplatzstrafe noch bevor.

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Zum Rennen in Madrid merkt Klien mit Blick auf Pole-Setter Lando Norris von McLaren an, der den Sieg durch Pech beim Safety-Car-Timing verlor: «Lando Norris wäre an dem Wochenende nicht zu schlagen gewesen. Aber Kimis Eingeständnis, den Sieg geerbt zu haben, zeugt von Größe und Charakter und zeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist.» Weltmeister-Holz?

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Baku: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 24.09.2026 - 10:15

Klien sieht McLaren übrigens wieder auf Augenhöhe mit Mercedes: «Nur auf Highspeed-Strecken wie Monza fehlt noch etwas.» Auch Baku hat viele Highspeed-Passagen.

Aserbaidschan-GP im TV

Donnerstag, 24. September 08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999 10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial 10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training 10.30: Erstes Training 13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training 13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training 14.00: Zweites Training 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung 18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung 20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung 21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung 00.00: Sky Sport F1 – Großer Preis von Spanien 2026

Freitag, 25. September 07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025 10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training 10.30: Drittes Training 13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying 14.00: Qualifying 15.00: ServusTV – Analyse Qualifying 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung 20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

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