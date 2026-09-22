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F1 in Baku im TV: Christian Klien zum WM-Kampf: «Die Stoppuhr lügt nicht»

Hat Kimi Antonelli (Mercedes) den Titel quasi schon sicher? Was ServusTV-Experte Christian Klien über den WM-Leader sagt. Und wo der Aserbaidschan-GP in Baku am Samstag (!) im TV zu sehen ist.

Formel 1

Kimi Antonelli (l.) und sein Mercedes-Kollege George Russell
Kimi Antonelli (l.) und sein Mercedes-Kollege George Russell
Foto: XPB
Kimi Antonelli (l.) und sein Mercedes-Kollege George Russell
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Mercedes-Pilot Kimi Antonelli siegte zuletzt in zwei Grands Prix am Stück. Sein Vorsprung in der WM-Wertung liegt nun bei 81 Punkten auf seinen Stallrivalen George Russell und 101 Zählern auf Lewis Hamilton. Mit 14 von 22 oder 23 GPs (je nach Gestaltung des WM-Finals noch 8 oder 9 Rennen) sind weite Teile der Saison schon um. Rein rechnerisch ist noch viel möglich – aber ist die WM nicht in eigentlich schon entschieden?

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Antonelli fehlerfrei und am Limit

ServusTV-Experte und Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien sagt dazu: «Die Stoppuhr lügt nicht. Selbst auf einer neuen Rennstrecke wie Madrid bleibt Kimi fehlerfrei und fährt immer am Limit.» Antonelli ging im Spanien-GP an die Grenzen, machte es immer wieder spannend – und fuhr am Ende erfolgreich von Startplatz 2 zum Sieg vor. 25 weitere Punkte für sein üppig gefülltes WM-Konto.

«Die Leistung wird nicht einknicken»

Klien, der selbst 49 Formel-1-GPs fuhr, fragt: «Wer soll ihm den Titel noch wegnehmen? Wir sind schon in der zweiten Saisonhälfte, er hat 81 Punkte Vorsprung auf Russell, 101 auf Hamilton. Die Leistung wird nicht einknicken, einen frischen Motor hat Kimi seit Monza auch drinnen. Und selbst wenn er sich drei Ausfälle leistet, ist nichts passiert.» Drei Ausfälle bei gleichzeitigem Ausfall der Konkurrenz würde ihn «nur» 75 Punkte kosten. Nicht mal das würde also seinen Vorsprung schmelzen.

Im Artikel erwähnt

Auch die von Klien erwähnte Motorenstrafe ist ein Vorteil für den WM-Leader: Weil Mercedes in der ersten Saisonhälfte mit Verlässlichkeitsproblemen zu kämpfen hatte, müssen beide Fahrer mindestens eine Motorenstrafe in Kauf nehmen, weil sie übers erlaubte Kontingent hinaus Komponenten einsetzen müssen (wenn ein Motor z.B. durch Motorschaden verloren ging). Antonelli nahm die definitiv im Laufe der Saison fällige Strafe bereits bei seinem Heimrennen in Monza, kämpfte sich dort von weit hinten im Feld zum Sieg vor. George Russell stehen der Motorentausch und die damit einhergehende Startplatzstrafe noch bevor.

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Zum Rennen in Madrid merkt Klien mit Blick auf Pole-Setter Lando Norris von McLaren an, der den Sieg durch Pech beim Safety-Car-Timing verlor: «Lando Norris wäre an dem Wochenende nicht zu schlagen gewesen. Aber Kimis Eingeständnis, den Sieg geerbt zu haben, zeugt von Größe und Charakter und zeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist.» Weltmeister-Holz?

TV-Programm

Klien sieht McLaren übrigens wieder auf Augenhöhe mit Mercedes: «Nur auf Highspeed-Strecken wie Monza fehlt noch etwas.» Auch Baku hat viele Highspeed-Passagen.

Aserbaidschan-GP im TV

Donnerstag, 24. September

08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999

10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.30: Erstes Training

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00: Zweites Training

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

00.00: Sky Sport F1 – Großer Preis von Spanien 2026

Freitag, 25. September

07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

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Samstag, 26. September

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt

11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade

11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen

12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Großer Preis von Aserbaidschan

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung

23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

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Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

56

+1 Runde

1:38,211

2

10

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

56

+1 Runde

1:38,114

1

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