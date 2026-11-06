F1-Champion Kimi Antonelli: Diese Gegner hat er in Interlagos im Visier

Mehr als 60 Mal umrundete Kimi Antonelli den Rundkurs von Interlagos am Trainingsfreitag. Der Mercedes-Star, der sich nur wenige Tage zuvor in Mexiko zum jüngsten Formel-1-Champion in der Geschichte des Sports gekrönt hatte, blieb am Ende auch der Schnellste. Mit seiner Bestmarke von 1:10,763 min war er deutlich schneller als seine Verfolger: Lando Norris fehlten knapp zweieinhalb Zehntel auf die Tagesbestzeit, Max Verstappen trennten 0,259 sec von der Messlatte, die der Sternfahrer gelegt hatte.

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«Das war kein schlechter Tag», fasste Antonelli denn auch gut gelaunt zusammen. «Ich habe mich im Auto wohl gefühlt, und zwar sowohl auf einer Runde als auch im Renntrimm. Natürlich gibt es immer noch etwas Arbeit zu erledigen, aber ich fühle mich soweit gut und freue mich schon auf das Qualifying morgen», fügte er an.

Mit Blick aufs Qualifying erklärte der 20-Jährige auf die entsprechende Nachfrage selbstsicher: «Ich denke, wir haben im Qualifying eine gute Chance auf die Pole.» Gleichzeitig warnte er aber auch: «Allerdings sind die Abstände nicht gross, alle liegen sehr nah beieinander. McLaren ist gut, und auch Red Bull Racing hat sich in starker Form präsentiert. Wir müssen also unser Bestes geben, um bereit zu sein.»

«Wir müssen auch schauen, was das Wetter macht», erklärte Antonelli angesichts der Wetterprognose, die für das Qualifying Gewitter und für den Rennsonntag Regen voraussagt. «Aber ich freue mich wirklich schon auf die Zeitenjagd morgen», beteuerte er im gleichen Atemzug.

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