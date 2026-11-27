Den Titel fuhr Kimi Antonelli in Mexiko zwar nicht mit einem Sieg ein. Als Drittplatzierter stand der Mercedes-Star dennoch auf dem Treppchen, als er sich zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 krönte. Der 20-Jährige hat in den beiden Rennen, die seit seinem Gesamtsieg stattgefunden haben, aber keinen weiteren Podestplatz erobern können.

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In São Paulo kam ihm ein Dreher teuer zu stehen, er musste sich schliesslich mit Platz 5 begnügen. In Las Vegas vertat er sich mit dem Energie-Management, was ihn auf den vierten Platz zurückwarf. In Katar ging der schnelle Italiener den jüngsten Fehlern auf den Grund. Und er gestand: «Ich habe es genossen, aber gleichzeitig ach wieder nicht, denn die letzten beiden Rennen liefen offensichtlich nicht nach Wunsch, obwohl das Tempo da war.»

Kimi Antonelli: Druck sorgt für eine bessere Konzentration

«Es fühlt sich etwas eigenartig an, dass der WM-Kampf bereits vorbei ist, und natürlich bin ich jetzt mit weniger Druck unterwegs, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Ich beschwere mich nicht darüber, ich bin froh, in dieser Situation zu sein. Aber wenn du den Titel vorzeitig holst, dann ist es längst nicht mehr so intensiv und du kannst leicht den Fokus verlieren, wenn du wieder im Auto sitzt», erzählte der neunfache GP-Sieger.

«Ich habe deshalb auch das Gefühl, dass mir der Fehler in Brasilien nicht unterlaufen wäre, wenn ich immer noch um den Titel hätte kämpfen müssen. Ich war etwas zu selbstsicher, aber ich verlor in diesem Moment auch meine Konzentration, und dann passierte der Fehler. Ich glaube, dass ich mich besser fokussieren kann, wenn der Druck gross ist. Dieses Szenario ist aber auch neu für mich, und ich versuche, daraus zu lernen. Ich hoffe nun, dass ich in den letzten beiden Rennen stark sein werde», ergänzte Antonelli.

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