F1-Champion Lando Norris: Das erwartet er beim Saisonstart in Melbourne

Sechs Testtage stehen vor dem Saisonauftakt in Melbourne noch auf dem Programm, das bedeutet, dass jeder GP-Star noch drei Tage Zeit hat, sich mit der Fahrweise, die die neuen Triebwerke erfordern, vertraut zu machen. «Drei Tage sind nicht viel, aber gleichzeitig ist es eine Menge Zeit, um das Energie-Management besser zu verstehen», sagt Lando Norris nach dem ersten gemeinsamen Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Auf diesem konnte sich der Weltmeister einen ersten Eindruck von seinem neuen GP-Renner verschaffen, und er nutzte die Gelegenheit, um sich mit dem Energiemanagement vertraut zu machen. Er habe etwa ausprobiert, was passiert, wenn er den Boost-Knopf betätigt, verrät er. «Ich wollte einfach wissen, was geschieht, und wie sehr sich die Betätigung des Boosts auf der nächsten Geraden rächt, wie man die Batterie schnell wieder aufladet.»

«Ein Grossteil des Tests drehte sich um diese Dinge, herauszufinden, was die Konsequenzen sind, auch wenn man den Boost an Stellen betätigt, an denen man es normalerweise nicht tut, wie man die nächste Runde fahren muss. Ich würde sagen, dass ich noch kein so gutes Gefühl dafür habe, wie das Auto ist, wenn man einem Gegner dicht folgt», fährt Norris fort.

«Es fühlte sich nicht so schlecht an, aber es ist schwer zu sagen, ob es viel besser oder schlechter als im vergangenen Jahr sein wird. In Bahrain werden wahrscheinlich versuchen, etwas mehr darüber zu lernen. Vielleicht verabreden wir uns zu einem kleinen Rennen oder so», fügt der 26-Jährige an.

«Aber ich denke, wir werden etwas chaotischere Rennen erleben, das hängt davon ab, wann die Leute den Boost betätigen, denn es gibt viele Stellen, an denen man die Batterie-Power nicht so braucht, auch auf gewissen Geraden, wie etwa in Barcelona. Da gibt es etwa zwischen den Kurven 5 und 7 eine kleine Gerade, und wenn du da den Boost brauchst, kannst du einige PS gewinnen und jemanden in Kurve 7 überholen – das hat man vorher nie gesehen. Das Problem ist aber, dass du dann bis zur 10 Kurve geliefert bist. Aber man kann die Leute an verschiedenen Stellen mehr unter Druck setzen und so möglicherweise bessere Rennbedingungen schaffen, als dies in der Vergangenheit möglich war. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine gute Sache», betont Norris.

Was passiert beim Formel-1-Saisonstart in Melbourne?

Mit Blick auf den Saisonstart in Melbourne sagt der elffache GP-Sieger: «Ich glaube, dass wir verschiedene Vorgehensweisen sehen werden, denn es gibt einige Stellen, an denen man verschiedene Dinge ausprobieren kann. Es kann schon sein, dass die Systeme und Berechnungen auf das gleiche Ergebnis kommen und alle an den gleichen Stellen vom Gas gehen werden. Aber auch dann gibt es gute Rennen. Und ich glaube, die Chance ist gross, dass gerade zum Start des Jahres einige Leute vielleicht in der ersten Hälfte der Strecke Energie sparen werden, um diese dann in der zweiten Hälfte zu nutzen und andere Teams genau das Gegenteil machen werden. Das kann speziell im Rennen für mehr Spannung sorgen, weil es mehr Chancen eröffnet. Es ist schwer vorhersehbar, aber ich glaube, wir haben noch nicht genug Erfahrung auf verschiedenen Strecken gesammelt, um alles richtig zu verstehen.»