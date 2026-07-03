F1-Champion Lando Norris Keine Angst vor Max Verstappen im eigenen Team

Im Rahmen des Formel-1-Rennens auf dem Silverstone Circuit wurde ein Gerücht besonders intensiv diskutiert. Dieses betraf einmal mehr die Zukunft von Max Verstappen, der mit einem Wechsel von Red Bull Racing zu McLaren in Verbindung gebracht wurde. Doch der Niederländer selbst erklärte: «Wenn etwas Neues passiert, werdet ihr das direkt von mir hören.»

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Und McLaren-CEO Zak Brown betonte in der Teamchef-Pressekonferenz: «Wir haben mit Lando Norris und Oscar Piastri zwei richtig starke Fahrer in unserem Team. Aber natürlich ist es schmeichelhaft, wenn ein vierfacher Weltmeister mit unserem Team in Verbindung gebracht wird.» Auf die Nachfrage, ob ein Verstappen-Wechsel nicht so schnell passieren werde, bestätigte er: «Ganz genau.»

Auch Norris und Piastri zeigten sich angesichts der Gerüchte entspannt. Ersterer betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem Australier sehr gut laufe und er davon ausgehe, dass sich auch in nächster Zeit nichts daran ändern werde. Er stellte aber auch gleich klar: Die Herausforderung, an der Seite von Verstappen zu bestehen, scheut er nicht.

«Ich glaube, dass ich jeden Fahrer schlagen kann», erklärte Norris selbstbewusst. Und er lobte den Niederländer aus dem Red Bull Ring: «Ich denke, was Max so besonders macht, ist die Art und Weise, wie er an jedem Rennwochenende der Saison auf einem sehr hohen Niveau fährt. Das ist sehr beeindruckend. Ich denke, viele Fahrer in der Startaufstellung können unglaubliche Runden drehen und die Pole erobern. Den Unterschied machen aber jene Fahrer, die in jedem Qualifying, jedem Rennen und jedem Training auf diesem Niveau fahren. Und ich glaube, genau da liegt die Stärke von Max, das kann er wahrscheinlich besser als fast jeder andere Fahrer.»

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