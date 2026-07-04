Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

F1-Champion Lando Norris: Sprint-Quali-Blamage in Silverstone abgewendet

Formel-1-Weltmeister Lando Norris wurde im Sprint-Qualifying von Silverstone von einem Problem eingebremst, das erst am Ende gelöst werden konnte. Der Lokalmatador schaffte es nur knapp in die Top-10.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris kämpfte im Sprint-Qualifying lange mit stumpfen Waffen
Lando Norris kämpfte im Sprint-Qualifying lange mit stumpfen Waffen
Foto: Charniaux / XPB Images
Lando Norris kämpfte im Sprint-Qualifying lange mit stumpfen Waffen
© Charniaux / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Für Lando Norris gestaltete sich das Sprint-Qualifying auf dem Silverstone Circuit besonders schwierig. Denn der Formel-1-Champion wurde von einem Schaden eingebremst, der beinahe zum SQ2-Aus geführt hatte. Was war passiert? Der McLaren-Star beschädigte sich wohl bei einem wilden Ritt auf den Randsteinen die vordere Bremskühlung auf der rechten Seite. Das sorgte dafür, dass er in den ersten beiden Quali-Segmenten nicht über den zehnten Platz hinauskam.

Werbung

Werbung

Späte Erleichterung dank McLaren-Boxencrew

Der elffache GP-Sieger rettete sich damit ins SQ3, 81 Tausendstel trennten ihn vom elftplatzierten Pierre Gasly. Vor dem letzten, entscheidenden Abschnitt kam dann die Erleichterung, sein Team leistete ganze Arbeit und reparierte den Schaden. Dennoch hatte Norris alle Hände voll zu tun, denn ihm fehlte der Rhythmus, um ganz ans Limit zu gehen. So musste er sich am Ende mit dem sechsten Platz begnügen. Von der Pole-Zeit von Lewis Hamilton trennten ihn 0,364 sec.

Rückblickend gestand der 26-Jährige: «Der Schaden hatte eine grössere Auswirkung, als ich angenommen hatte. Erst vor dem letzten Versuch haben wir es geschafft, ihn aus der Welt zu schaffen. Die Jungs haben einen super Job gemacht, aber das Auto fühlte sich dann ganz anders als zuvor an. Es war viel besser, allerdings hatte ich das Gefühl, dass ich beim letzten Versuch sehr viel mehr hätte rausholen können, als ich endlich das richtige Gefühl dafür hatte.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Lando Norris warnt: Starke Vordermänner

«Das Ganze war etwas unglücklich, aber das Tempo war da und ich werde im Rennen versuchen, weiter nach vorne zu kommen», versprach Norris, und ergänzte mit Blick auf die vor ihm startenden Autos: «Vielleicht habe ich eine Chance gegen den Red Bull Racing-Renner von Max Verstappen, aber der Mercedes von George Russell und Kimi Antonelli ist deutlich schneller, es wird also schwierig, da etwas auszurichten. Allerdings kann man nie wissen, am Ende fühlte ich mich im Auto auch deutlich wohler und ich muss nun einfach ein paar Dinge verstehen, um zu wissen, was im Sprint möglich ist.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

17

0,000

1:31,607

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

17

+2,745

1:31,908

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

17

+9,783

1:32,190

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

17

+10,639

1:31,977

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

17

+12,620

1:32,158

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

17

+16,550

1:32,393

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

17

+17,551

1:32,223

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

17

+30,233

1:33,051

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

17

+30,953

1:33,000

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

17

+35,110

1:33,572

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien