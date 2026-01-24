F1-Champion Lando Norris verrät: Was er 2025 über sich selbst gelernt hat

Es war der grosse Erfolg, von dem jeder GP-Pilot seit frühester Kindheit träumt: Lando Norris schaffte es beim Saisonfinale im vergangenen Jahr in Abu Dhabi als Dritter über die Ziellinie und erfüllte sich damit seinen Traum vom WM-Titelgewinn. Mit hauchdünnem Vorsprung von zwei Punkten zwar, aber das tat seiner Freude keinen Abbruch.

Denn der Weg zum Gesamtsieg war mit Herausforderungen gepflastert und entsprechend lang und beschwerlich. Norris übernahm mit dem Sieg im Auftaktrennen von Australien die WM-Führung, die er allerdings nach der fünften WM-Runde in Saudi-Arabien an seinen Teamkollegen Oscar Piastri abgegeben musste. Was folgte, war eine lange Phase der Dominanz des Australiers.

Erst in Mexiko konnte Norris die Tabellenführung mit seinem sechsten Saisonsieg zurückerobern. Mit dem Sprint-Sieg und einem weiteren GP-Sieg im darauffolgenden Kräftemessen in São Paulo konnte er seine Position festigen und auch wenn es danach keine Siege mehr zu feiern gab für den 26-Jährigen, schaffte er es am Ende als grosser Gewinner dazustehen.

Lando Norris: Mehr Selbstvertrauen nach WM-Titelgewinn

Zweifelsohne hat er auf dem Weg zum grossen Triumph viel gelernt. Doch welches war die grösste Erkenntnis über sich selbst als Rennfahrer? Diese Frage wurde dem Formel-1-Champion von Tiggy Valen vom Podcast «Paddock Project» bei den Autosport Awards gestellt. Und er erklärte: «Verdammt... Ich denke, dass ich das Zeug dazu habe.»

«Jeder ist da anders, manche Leute sagen sich jeden Tag, dass sie eines Tages der Champion sein werden, dass sie gewinnen und den Tag meistern werden, was auch immer das heissen mag. Doch das war nie meine Vorgehensweise. So gehe ich die Dinge nicht an, und das hat seine guten und schlechten Seiten. Für mich war immer klar: Was ich sehe, glaube ich auch. Und bis ich es geschafft hatte und erlebte, wie ich das hinbekommen habe, war es schwer zu glauben, dass es mir gelingen würde», fuhr der McLaren-Star fort.

