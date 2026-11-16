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F1-WM schon fix – fährt Kimi Antonelli im Finale für George Russell?

Kimi Antonelli und Mercedes sind beide schon Formel-1-Weltmeister. George Russell kämpft noch um die Vize-WM. Bekommt der Brite in den letzten drei Rennen Unterstützung durch seinen Teamkollegen?

Silja Rulle

Von

Formel 1

Die Mercedes-Fahrer George Russell (l.) und Kimi Antonelli
Die Mercedes-Fahrer George Russell (l.) und Kimi Antonelli
Foto: XPB Images
Die Mercedes-Fahrer George Russell (l.) und Kimi Antonelli
© XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Fahrer-WM (seit Mexiko: Kimi Antonelli) und die Konstrukteurs-WM (seit Brasilien: Mercedes) sind in der Formel 1 bereits entschieden. In den letzten drei Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi ist aber noch eine wichtige Frage offen: Wer schnappt sich die Vize-Weltmeisterschaft in der Fahrerwertung?

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Fünfkampf um die Formel-1-Vize-WM

Im Kampf um Platz 2 steht ein wilder Fünfkampf bevor. Max Verstappen (Red Bull Racing) liegt derzeit mit 279 Punkten vorn, gefolgt von George Russell (Mercedes/262 Punkte), Lewis Hamilton (Ferrari/261), Charles Leclerc (Ferrari/249) und Lando Norris (McLaren/246). Zwischen Verstappen und Norris liegen 33 Punkte – bis zu 75 kann ein Fahrer im restlichen Verlauf der Saison noch bekommen.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ist bereits seit Mexiko Weltmeister, sein Team machte eine Woche den Konstrukteurs-Titel klar – nur bei Russell ist der Wurm drin. Der Brite, der erfolgreich mit einem Auftaktsieg in die Saison 2026 gestartet und im Frühjahr als künftiger Weltmeister gehandelt worden war, fiel mit dem besten Auto im Feld auf Rang 3 zurück. Gibt’s nun im Saisonfinale Extra-Unterstützung von Mercedes und Kollege Antonelli?

Im Artikel erwähnt

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte dazu bei unseren Kollegen vom englischen Sky nach dem São-Paulo-GP, also als die Silberpeile gerade die Team-WM klargemacht hatten: «Ich habe noch gar nicht über die Fahrer-WM nachgedacht, aber ich will auf jeden Fall, dass er das Maximum an Punkten holt und hoffentlich als Zweiter die Saison abschließt. Wir müssen darüber nachdenken, was wir dafür tun. Aber es ist eine Möglichkeit, dass wir all unsere ganze Kraft darauf verwenden.»

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Russell kann jeden Punkt gebrauchen. Auf Verstappen hat er 17 Punkte Rückstand – und nach hinten auf Rang 4 (Hamilton) nur einen Zähler Vorsprung. Klingt also, als würde zumindest diskutiert werden, ob im Zweifel Antonelli die Teamorder bekommen könnte, Russell durchzulassen oder Gegner aufzuhalten…

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George Russell

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George Russell

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Kimi Antonelli

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