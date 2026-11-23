Wie so oft zuletzt in der Formel 1 hatten die Rennkommissare der FIA auch beim Grand Prix von Las Vegas jede Menge zu tun. Mehrere strittige Szenen und Kollisionen führten zu diversen Untersuchungen und Strafen.

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Zwei Strafen wurden nach dem Rennen ausgesprochen (von denen sich eine auf Vegas auswirkt, eine auf Katar). Zusätzlich wurde noch eine nicht im Rennen verbüßte Strafe nachträglich aufgerechnet. Es ist kompliziert – schauen wir uns das mal Schritt für Schritt an.

Isack Hadjar mit nachträglicher F1-Strafe in Vegas

Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar bekam nach dem Rennen eine Strafe von zehn Sekunden aufgebrummt, weil er in der Safety-Car-Phase nach der Kollision von Sergio Pérez (Cadillac) und Rafael Câmara (Haas) vor dem Reifenwechsel eine Lücke herausgefahren hatte. Die offizielle Begründung: Hadjar sei «unnötig langsam» gefahren.

Das Kalkül des Franzosen: In der Safety-Car-Phase nach dem Unfall fertigten die meisten Teams ihre Fahrer bei doppelten Reifenwechseln gemeinsam ab (sogenanntes Double-Stacking). Das bedeutet, dass der zweite Fahrer der jeweiligen Mannschaft Zeit beim Warten auf den Stopp des ersten Fahrers verliert. Entsprechend hatte Hadjar vorausschauend eine Lücke auf Max Verstappen herausfahren wollen. Doch das ist leider nicht erlaubt, entsprechend gab es dafür nachträglich eine Strafe, die aufs Rennergebnis aufgerechnet wurde. Weil Hadjar mit Schaden am Frontflügel ohnehin schon weit zurückgefallen war, machte die Strafe in der Punkteausbeute keinen Unterschied, Hadjar fiel nur eine Position hinter Liam Lawson (Racing Bulls) zurück, ist nun 15.

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Beide Ferrari-Piloten bestraft

Schon im Rennen hatte es mehrere Strafen gegeben: Ferrari-Pilot Lewis Hamilton sah zehn Sekunden, weil er im Duell mit Lando Norris (McLaren) die Strecke verlassen hatte und sich nach Ansicht der Rennkommissare dadurch einen Vorteil verschaffen hatte. Die verbüßte er im Rennen beim Boxenstopp, sie veränderte also nachträglich nichts.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hatte für sein Manöver gegen seinen Teamkollegen Lewis Hamilton im Rennen eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekommen. Er konnte die aber nicht mehr im Rennen verbüßen, bekam sie also am Ende aufs Ergebnis aufgerechnet und fiel so auf Rang 10 zurück.

Kurzzeitig war auch gegen den Vegas-Dritten Oscar Piastri wegen eines Verstoßes unter gelber Flagge ermittelt worden. Dem folgte allerdings keine Strafe, Piastris Podiumsplatz blieb ihm erhalten.

Pérez mit Startplatzstrafe für F1-GP in Katar

Eine Strafe aus dem Las-Vegas-Rennen (nach dem GP ausgesprochen) kommt mit ins Reisegepäck nach Katar: Sergio Pérez (Cadillac) muss in Katar fünf Plätze weiter hinten starten. Grund dafür ist die Kollision mit Haas-Pilot Rafael Câmara, die auch zu Pérez‘ GP-Aus in Vegas führte.

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