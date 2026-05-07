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F1-Star Lewis Hamilton verrät: Da muss Ferrari vor dem Kanada-GP nachlegen

In Miami erlebte Lewis Hamilton ein enttäuschendes Wochenende. Der siebenfache Weltmeister verriet hinterher, worauf sich das Ferrari-Team vor dem nächsten Kräftemessen in Montreal fokussieren muss.

Formel 1

Lewis Hamilton weiss, an welcher Schwäche Ferrari arbeiten muss
Lewis Hamilton weiss, an welcher Schwäche Ferrari arbeiten muss
Foto: Price / XPB Images
Lewis Hamilton weiss, an welcher Schwäche Ferrari arbeiten muss
© Price / XPB Images

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Lewis Hamilton hatte sich sehr auf die WM-Runde in Miami gefreut, doch das erste US-Rennwochenende in diesem Jahr verlief für den siebenfachen Champion nicht nach Wunsch. Den Sprint nahm er von Platz 7 in Angriff und kam auch als Siebter ins Ziel. Sein Teamkollege Charles Leclerc fuhr als Viertplatzierter des Sprint-Qualifyings aus der zweiten Startreihe los und wurde Dritter.

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Der Monegasse war auch im GP-Qualifying der schnellere der beiden Ferrari-Stars. Er durfte von Startplatz 3 in den vierten GP der Saison steigen und kam im Rennen vor Hamilton ins Ziel. Doch eine Strafe, die ihm 20 Extra-Sekunden einbrachte, warf ihn auf den achten Platz zurück. Hamilton, der von der sechsten Position ins Rennen gestartet war und die Ziellinie als Siebter gekreuzt hatte, rückte damit auf Platz 6 vor.

Das war aber nur ein schwacher Trost für den ehrgeizigen Rekord-GP-Sieger, der nach dem Rennen beteuerte, was er zuvor schon gesagt hatte: «Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Auto. Wir sind einfach schlecht ins Wochenende gestartet.»

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Und der 44-Jährige schilderte: «Das Auto war am Kurveneingang unberechenbar, und in der Kurvenmitte hatte ich mit massivem Untersteuern zu kämpfen – das ist natürlich nicht die Fahrzeug-Balance, die man sich wünscht. Im Qualifying war es besser als im Rennen, aber das konnte ich nicht wirklich für mich nutzen.»

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Hamilton weiss, was die Mannschaft aus Maranello nun zu tun hat, um beim anstehenden Rennwochenende in Montreal bessere Chancen auf ein Starkes Ergebnis zu haben. Der 105-fache GP-Sieger, der nach der WM-Runde in Miami den fünften WM-Zwischenrang belegt, erklärt: «Wir wissen, dass uns in Montreal erneut eine Strecke mit langen Geraden erwartet. Und uns fehlen auf den Geraden drei bis vier Zehntelsekunden. Das wird sich erst ändern, wenn wir das in den Griff bekommen. Ich freue mich aufs Rennen, aber wir müssen dieses Defizit auf den Geraden in den Griff bekommen.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

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