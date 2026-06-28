F1-Star Max Verstappen: Das erhofft er sich vom Red Bull Racing-Upgrade

Pünktlich zum Heimrennen auf dem Red Bull Ring hat das Team von Max Verstappen ein umfangreiches Upgrade-Paket auf die Strecke gebracht. Die klugen Köpfe im Team aus Milton Keynes legten in mehreren Bereichen nach: Sowohl die Seitenkästen als auch die Motorabdeckung, der Unterboden und die Hinterradaufhängung wurden verändert, hinzu legten die Ingenieure auch am Heckflügel und Auspuff Hand an.

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Die ersten Trainingsstunden verliefen nicht störungsfrei, dennoch war Technikdirektor Pierre Waché zufrieden mit dem ersten Eindruck, den die Neuerungen hinterliessen. Er relativierte zwar: «Es ist schwer zu sagen, ob das ganze Paket genau das bringt, was wir uns erwartet haben. Wir können nicht sagen, wie es im Vergleich zu den anderen abschneiden wird, denn wir kennen nur unser Paket.» Gleichzeitig betonte er: «Wir sind ziemlich glücklich damit.»

Auch Verstappen wurde auf die neuen Teile angesprochen und der vierfache Champion, der das Qualifying trotz Crash auf dem fünften Platz beendete, sagte: «Auf einer so kurzen Runde fallen die Abstände automatisch kleiner aus. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen Zeit brauchen, und dass wir das Upgrade auch auf verschiedenen Strecken ausprobieren müssen, um ein Fazit zu ziehen.»

«Insgesamt sind wir aber ziemlich glücklich. Es gibt einige Dinge, die wir noch verbessern können, aber insgesamt hat es ganz gut funktioniert. Natürlich willst du immer mehr erreichen, aber wie gesagt, ich denke, wir alle sind im Grossen und Ganzen zufrieden damit», verriet der 71-fache GP-Sieger.

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Auf die Frage, ob das neue Paket ein besseres Rennergebnis erwarten lässt, sagte der 28-jährige Niederländer: «Natürlich hoffe ich das, gleichzeitig war das Renntempo bisher aber eher eine Schwäche von uns. Ich hoffe, dass dies nicht mehr so ist. Aber dafür gibt es keine Garantie.»