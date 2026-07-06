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Track Limits extrem! Drei Zeitstrafen binnen 15 Minuten für Lance Stroll

Lance Stroll leistete sich binnen 15 Minuten gleich drei Vergehen, kassierte damit 15 Sekunden Zeitstrafe. Was da los war und wie es zum skurrilen Strafenhagel beim Formel-1-Rennen in Silverstone kam.

Formel 1

Lance Stroll bei der Fahrerparade vor dem Rennen in Lego-Autos
Lance Stroll bei der Fahrerparade vor dem Rennen in Lego-Autos
Foto: XPB
Lance Stroll bei der Fahrerparade vor dem Rennen in Lego-Autos
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Im chaotischen Großen Preis von Großbritannien in Silverstone gab es wahrlich viel zu diskutieren und zu überblicken. Nach dem Rennen wurde über eine mögliche Strafe für den Drittplatzierten Lewis Hamilton spekuliert (er wurde lediglich verwarnt). Großes Thema war die Safety-Car-Prozedur nach dem Unfall von Max Verstappen, das Renn-Ende unter Überholverbot. Dann bekam im Nachgang noch Carlos Sainz eine Strafe von einer Runde, weil er sich selbst entrundete hatte, obwohl er das durch eine unglückliche Zeitmessung gar nicht hätte tun dürfen. Dazu feierten Ferrari-Fans natürlich den Sieg von Charles Leclerc, Mercedes-Fans freuten sich entweder mit George Russell oder fühlten mit Kimi Antonelli mit. Und die Anhänger von Max Verstappen waren schockiert von seinem Unfall.

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Dreimal 5 sec Strafe binnen 15 min

In all dem Chaos ging fast ein wenig unter: Ein Fahrer kassierte in der Schlussphase des Rennens gleich drei identische Strafen – alle für das Überfahren der Streckenbegrenzung. Dieser Fahrer war Lance Stroll im Aston Martin.

Die offiziellen FIA-Dokumente mit den Nummern 78, 79 und 81 (80 war das Race Scrutineering) wurden zwischen 18:51 und 18:56 Uhr Ortszeit ausgestellt. Sie dokumentieren Strolls Verstöße in den Runden 33 (Kurve 18), Runde 35 (Kurve 9) und Runde 42 (Runde 15). Jeweils wurde Stroll mit fünf Sekunden bestraft, weil er ohne erkennbaren Grund die Strecke verlassen hatte. Die Verstöße fanden zwischen 15:58 Uhr Ortszeit und 16:13 Uhr statt. Das bedeutet: Binnen zehn Runden (zählt man die erste und letzte mit Verstoß mit) und 15 Minuten hat Stroll insgesamt 15 Strafsekunden kassiert. Was war da los?

Im Artikel erwähnt

Viel Untersteuern am Aston Martin

Der Kanadier hatte enorme Probleme in seinem Auto, gab nach dem Rennen zu Protokoll: «Wir hatten während des Rennens viel Untersteuern und ein sehr unberechenbares Auto, daher ist es schwierig, die Streckenbegrenzungen einzuhalten. Ich versuche immer, alles zu geben, was ich kann, und hoffe, dass es bald besser wird.» Schon vor der ersten Strafe hatte Stroll sein Kontingent an erlaubten Überfahrungen aufgebraucht.

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Immerhin: Bald sollten endlich die langersehnten Upgrades kommen, die die großen Probleme des Aston Martin in dieser Saison reduzieren sollen. Stroll: «Wir haben die nötigen Informationen und wissen, wo wir uns verbessern müssen. An diesen Rennwochenenden geht es also einfach darum, Geduld zu haben und auf die kommenden Upgrades zu warten.» Stroll war wie bei den übrigen Rennen der bisherigen Saison ohnehin weit hinten im Feld und weit entfernt von den Punkten – entsprechend hatten die Zeitstrafen sportlich keine Relevanz.

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

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41

52

+2,214

1:33,632

6

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5

52

+2,413

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43

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