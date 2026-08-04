Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

F1-Weltmeister Lando Norris: «Musste meinen Fahrstil jedes Jahr anpassen»

Dass die neue F1-Fahrzeuggeneration einen anderen Fahrstil als bisher erfordert, sorgt für einigen Unmut. Auch Champion Lando Norris äusserte Kritik. Er betont aber auch: Das war schon früher so.

Formel 1

Lando Norris muss seinen Fahrstil konstant anpassen
Lando Norris muss seinen Fahrstil konstant anpassen
Foto: Rew / XPB Images
Lando Norris muss seinen Fahrstil konstant anpassen
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit den umfassenden Regeländerungen, die in diesem Jahr umgesetzt wurden, hat sich der Job der GP-Stars verändert. Besonders die neue Energie-Aufteilung der Antriebseinheiten wirkt sich auf die Arbeit im Cockpit und darüber hinaus aus. Das Energie-Management stellt Fahrer und Ingenieure gleichermassen vor grosse Herausforderung.

Werbung

Werbung

Manch GP-Star bestätigte, dass er seinen Fahrstil anpassen musste, auch Mercedes-Star George Russell erklärte, dass die Art und Weise, wie die neuen Autos bewegt werden müssen, um schnelle Rundenzeiten zu erzielen, seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli in die Hände spiele. Er selbst habe hingegen einige Anpassungen vornehmen müssen.

Darauf reagierte Weltmeister Lando Norris in Ungarn. Der McLaren-Pilot betonte: «Ich musste meinen Fahrstil jedes Jahr anpassen. Ich schätze, für ihm ging es 20 Jahre lang gut, aber das war bei mir nicht der Fall. Er funktionierte 2018, als ich meine ersten freien Trainingseinsätze in der Formel 1 absolvierte. Aber das war's dann auch schon. Seither musste ich Änderungen vornehmen.»

Im Artikel erwähnt

Lando Norris: «Dafür bekommen wir Millionenbeträge»

Der Brite, der seine achte Saison in der Vierrad-Königsklasse absolviert, ist überzeugt: «Je mehr Erfahrung du in der Formel 1 hast, desto besser solltest du in dieser Hinsicht aufgestellt sein. Wenn du nicht bereit bist, dich an ein anderes Auto anzupassen, dann bist du nicht auf dem erforderlichen Niveau. Das ist unser Job, dafür bekommen wir Millionenbeträge. Du musst mit dem Auto klarkommen, das du bekommst, ob es nun gut, schlecht, einfach oder schwer zu fahren ist. Du musst es einfach hinkriegen.»

Werbung

Werbung

Er müsse seinen Fahrstil sogar von Rennwochenende zu Rennwochenende anpassen, erklärte der 26-Jährige: «Derzeit habe ich bei jedem einzelnen Rennen das Gefühl, dass ich alles vergessen muss, was ich beim vorangegangenen Rennwochenende darüber gelernt habe, wie man das neue Auto fahren muss. Jeder Fahrer ist da anders, aber für mich drehte sich schon die ganze Karriere alles um die Frage, wie ich mich anpassen kann.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

1:25,931

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  3. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM