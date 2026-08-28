F1-Weltmeister Lando Norris: Nützliche Extra-Runden nach Zandvoort-Sieg

Für Lando Norris begann das Rennwochenende in Zandvoort zwar nicht wie gewünscht, dennoch verliess der Titelverteidiger die Niederlande freudenstrahlend. Denn im Sprint-Qualifying musste er sich erst mit dem zweiten Startplatz begnügen – Mercedes-Routinier George Russell war im Sprint-Qualifying der Schnellste – bevor er im 24-Runden-Rennen mit dem dritten Platz Vorlieb nehmen musste. Denn im Mini-Rennen schaffte es Ferrari-Star Charles Leclerc, der auf weichen Reifen gestartet war, den McLaren-Star zu überholen.

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Nach dem Fallen der Zielflagge kehrte Norris aber wieder in die Erfolgsspur zurück. Im GP-Qualifying sicherte er sich die Pole, mit der er den Grundstein für den Sieg am Rennsonntag legte. Entsprechend glücklich reiste er aus Zandvoort ab. Der Engländer machte sich nur Tage später auf, um in Mugello einen Reifentest zu absolvieren. Im MCL40 drehte er am Donnerstag 114 Runden und legte dabei 594 Kilometer zurück.

Wertvolle Runden in Mugello

Danach erklärte Norris: «Es waren ein paar produktive Tage mit Pirelli. Wie schon bei unserem Test auf dem Nürburgring war das Hauptziel, nützliches Feedback zu geben und bei der Entwicklung der Reifen mitzuwirken, mit denen wir in Zukunft fahren werden. Es ist gut, dass alle Teams die Möglichkeit haben, am Entwicklungsprozess mitzuwirken.»

«Mugello ist eine wirklich coole Rennstrecke, auf der ich seit 2020 nicht mehr gefahren bin. Es war deshalb besonders schön, dorthin zurückzukehren», fuhr der 26-Jährige fort. Und er betonte: «Jede Zeit im Auto ist wertvoll, selbst wenn man ein von Pirelli vorgegebenes Programm abarbeitet, denn es ist immer hilfreich, sein Verständnis für das Auto weiter auszubauen.» Er werde nun seinen Fokus wieder auf die anstehenden WM-Runden in Monza und Madrid legen, fügte der 13-fache GP-Sieger an.

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Kein reibungsloser Testeinsatz für Oscar Piastri

Neben Norris war auch dessen Teamkollege Oscar Piastri in Diensten von Reifenausrüster Pirelli im Einsatz. Der Australier sass tags zuvor am Steuer des MCL40, wurde aber durch ein Elektronik-Problem eingebremst und kam nur auf 90 Runden, was einer Distanz von 464 km entspricht. Danach erklärte auch er: «Es war gut, noch ein paar Runden im MCL40 zu drehen. Diese Strecke weckt besondere Erinnerungen an meine Zeit im Formelsport, und es war super, hier im GP-Auto auszurücken.»

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Oscar Piastri kam beim Mugello-Test nicht ganz so weit wie sein Teamkollege Foto: McLaren Oscar Piastri kam beim Mugello-Test nicht ganz so weit wie sein Teamkollege © McLaren

«Wir haben viele Runden absolviert und dabei eine menge Daten für Pirelli gesammelt, was ja der Zweck des Tests war», ergänzte der 25-Jährige, der sich die Strecke mit Liam Lawson teilte, der im Red Bull Racing-Renner ausrückte. «Es ist nützlich, dass mehrere Teams gleichzeitig testen», weiss Piastri. «Denn Pirelli kann dadurch mehr Informationen sammeln. Wir alle halten uns an die Testprogramme und Abstimmungen, die sie vorgeben, um entsprechende Erkenntnisse zu sammeln. Es ist immer interessant, Teil des Entwicklungsprozesses zu sein.»