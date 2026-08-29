F1-Weltmeister Lando Norris verlängert Vertrag: Klares McLaren-Bekenntnis

Lando Norris hat seinen Vertrag mit McLaren verlängert, wie das Team am heutigen Samstag mitgeteilt hat. Der aktuelle Formel-1-Champion hat sich gleich für mehrere Jahre an den Traditionsrennstall gebunden, er bleibt demnach mindestens bis Ende 2030 an Bord. Damit tut er es Max Verstappen gleich, der in der vergangenen Woche seine Vertragsverlängerung mit Red Bull Racing bis Ende 2030 bestätigt hat.

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Norris liess es sich nicht nehmen, seine Mannschaft im Werk in Woking persönlich über seinen Verbleib zu informieren. Sein Teamkollege Oscar Piastri hatte seinen Vertrag bereits im vergangenen Jahr im März verlängert. Und auch CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella haben in den vergangenen zwei Jahren mehrjährige Abkommen mit McLaren unterschrieben.

Wertvolles Geschenk zur Vertragsverlängerung

Zur Feier der Vertragsverlängerung gibt es für Norris ein besonderes Geschenk: Er bekommt den GP-Renner MCL39, mit dem er 2025 zum Titel fuhr. «McLaren ist mein Zuhause und ich bin sehr glücklich über den neuen Vertrag, der mich mindestens bis 2030 ans Team bindet. Ich habe diese Reise vor neun Jahren in Angriff genommen und immer klar gesagt, welche Ziele ich erreichen will – nämlich mit dem Team wieder an die Spitze zurückzukehren und WM-Titel einzufahren», sagt der 48-fache GP-Podeststürmer.

«Dieses Ziel haben wir erreicht, aber wir wollen natürlich noch mehr, wir wollen weiter Rennen und WM-Titel gewinnen und wissen, dass wir als Team in der Lage sind, dies zu tun. Ich kann es nicht erwarten, in Monza wieder ins Cockpit zurückzukehren, und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für uns bereithält», fügt der 26-jährige Brite an.

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Norris gehört schon seit 2017 zur McLaren-Familie, damals wurde er ins Nachwuchsförderprogramm des britischen Teams aufgenommen. Zunächst bekleidete er die Rolle des Test- und Simulator-Fahrers, 2019 erfolgte dann der Aufstieg in die Königsklasse. Seither hat er 163 GP-Starts in den Farben der Briten absolviert, und 13 Grands Prix auch für sich entschieden. Im vergangenen Jahr krönte er sich zum Weltmeister.