F1-Weltmeister Lando Norris: Was hat sich nach dem Titelgewinn verändert?

In diesem Jahr darf Lando Norris mit der Nummer 1 auf dem Auto um Punkte, Podestplätze und GP-Siege kämpfen. Hat der WM-Titelgewinn die Vorgehensweise des McLaren-Piloten verändert? Das sagt Norris.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris darf mit der Nummer 1 auf dem Auto ausrücken
Lando Norris darf mit der Nummer 1 auf dem Auto ausrücken McLaren F1 Team
Foto: McLaren F1 Team
Lando Norris darf mit der Nummer 1 auf dem Auto ausrücken McLaren F1 Team
© McLaren F1 Team

Mit zwei Punkten Vorsprung sicherte sich Lando Norris beim WM-Finale in Abu Dhabi im vergangenen Jahr den WM-Titel. Der McLaren-Star weinte vor Glück, weil er sich damit einen langgehegten Traum erfüllt hat. Nun darf er in dieser Saison mit der Nummer 1 auf dem Auto auf die Strecke gehen. Und viele Beobachter fragen sich: Was kommt nach dem Titelgewinn? Haben sich die Ambitionen des Briten nach dem Gesamtsieg verändert?

«Ehrlich gesagt, nein», lautet die klare Antwort des 26-Jährigen. «Es fühlt sich nichts anders als sonst an. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich da rausfahren und siegen will. Das ist irgendwie immer so, ich glaube, es ist eher so, dass ich am Ende sagen kann, dass ich etwas erreicht habe, worauf ich stolz bin, auch wenn ich keine weiteren Erfolge feiern sollte.»

«Mir ist schon klar, dass es eine grosse Errungenschaft ist, aber es hat sicherlich mein Verlangen nach Erfolg nicht verändert. Ich will es wieder schaffen und es ist sicherlich nicht so, dass es mir jetzt egal ist, was ich erreiche. Ich habe das vergangene Jahr sehr genossen, und natürlich will ich den Erfolg wiederholen – und ich hoffe, dass dann die Winterpause etwas länger ausfällt als in diesem Jahr, das wäre schön», fügte der elffache GP-Sieger an.

Eines habe der Titel aber verändert, offenbarte Norris: «Meine Motivation ist immer noch dieselbe, aber wenn es etwas gibt, das sich verändert hat, dann ist das mein Selbstbewusstsein, das jetzt etwas grösser ist. Ich habe schon erzählt, dass ich gewisse Dinge erst schaffen muss, um zu glauben, dass ich es kann. Ich habe mich sicherlich in vielerlei Hinsicht verbessern können im vergangenen Jahr, etwa was die mentale Vorbereitung angeht, und wie ich mit den guten und schlechten Phasen umgehe. Ein Grossteil meiner Motivation dreht sich aber nicht nur darum, auf dem höchsten Podesttreppchen zu stehen, sondern auch darum, mit dem Team diese Erfolge feiern zu können.»

