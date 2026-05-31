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F1-WM-Leader Kimi Antonelli: Glücksbringer für MotoGP-Star Marco Bezzecchi

F1-WM-Leader Kimi Antonelli nutzte die Gelegenheit, dem Fahrerlager der MotoGP in Mugello einen Besuch abzustatten. Der Mercedes-Star drückte seinem Landsmann Marco Bezzecchi die Daumen – mit Erfolg.

Von

Silja Rulle und Vanessa Georgoulas

Formel 1

Kimi Antonelli war einer der Ersten, die Marco Bezzecchi gratuliert haben
Kimi Antonelli war einer der Ersten, die Marco Bezzecchi gratuliert haben
Foto: Gold & Goose
Kimi Antonelli war einer der Ersten, die Marco Bezzecchi gratuliert haben
© Gold & Goose

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Obwohl die Formel 1 erst nächste Woche wieder auf die Strecke zurückkehrt – auf den berühmten Strassenkurs von Monte Carlo – hatte Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun. Am Samstag holte er sich die Bandini-Trophäe in Brisighella ab und liess sich auch in Faenza und Imola feiern. Tags darauf besuchte er das Fahrerlager der MotoGP in Mugello.

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Dort kam dem Teenager die Ehre zuteil, die Zielflagge zu schwenken. Und zu seiner grossen Freude gewann mit Marco Bezzecchi nicht nur ein Landsmann, sondern ein Freund, dem er die Daumen gedrückt hatte. Dies hatte Antonelli bei seinem Spaziergang durch die Startaufstellung verraten.

Da erklärte der 19-Jährige: «Wir reden vor und nach jedem Wochenende. Es ist cool, denn wir unterstützen uns gegenseitig. Tatsächlich teilen wir sehr viel positive Energie miteinander. Und irgendwie treiben wir uns auch gegenseitig an, motivieren uns gegenseitig, auf der Strecke noch besser zu werden.»

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Eine enge Freundschaft

«Es ist grossartig, denn wenn du als Rennfahrer einen Freund siehst, der sich so gut schlägt, dann willst du selbst auch besser sein. Ich bin sehr glücklich, dass wir so gut befreundet sind», erklärte der Sternfahrer, und er beteuerte auch: «Natürlich drücke ich ihm die Daumen, es wäre wunderbar, heute die italienische Nationalhymne zu hören.»

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Bezzecchi, der das Rennen tatsächlich für sich entschieden hat, schwärmte: «Es ist wunderbar, Kimi hier zu haben. Er ist ein guter Freund, und in den letzten vergangenen drei Jahren wurde unsere Freundschaft immer enger.»

Antonelli ist ein grosser Zweirad-WM-Fan, Anfang April nutzte er die rennfreie Zeit, die sich durch die unvermeidlichen Rennabsagen von Bahrain und Saudi-Arabien über fünf Wochen erstreckte, um MotoGP-Legende Valentino Rossi auf seiner VR46-Ranch zu besuchen.

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