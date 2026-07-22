F2-Star Nikola Tsolov: An diesen Tipp von Fernando Alonso erinnert er sich

Red Bull-Nachwuchshoffnung Nikola Tsolov absolviert derzeit seine erste volle Saison in der Formel 2. Der junge Rennfahrer, der sich im vergangenen Jahr den zweiten Platz in der Formel 3 gesichert hatte, führt die Gesamtwertung in der höchsten Nachwuchsklasse an – und wird schon von vielen in der Formel 1 erwartet.

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Aus gutem Grund: Tsolov hat mit drei F2-Siegen in Folge Geschichte geschrieben. Und mit sechs Siegen in der bisherigen Saison ist er nur einen Triumph davon entfernt, den Rekord für die meisten F2-Siege in einer Saison einzustellen. «Hoffentlich kann ich diesen Rekord auch brechen», sagt Tsolov im exklusiven ServusTV-Interview dazu. Und er betont: «Rekorde sind da, um gebrochen zu werden.»

Er konzentriere sich aber zunächst darauf, sich als Fahrer zu verbessern und so viel wie möglich zu lernen. Dass er in der Formel 2 so gut unterwegs ist – er führt die Meisterschaft mit 27 Punkten Vorsprung an – liegt nicht zuletzt an der guten Vorbereitung, die er hatte. «Wir hatten unsere schwierigen Momente, aber wir haben nie aufgegeben, und das hat uns in eine gute Lage gebracht. Ich denke, dass da wahrscheinlich noch viel mehr kommen wird. Und obwohl es so gut läuft, habe ich das Gefühl, dass bei jedem Rennwochenende ein weiterer Schritt nach vorne gemacht werden kann, das gilt sowohl für mich als auch für das Team.»

«Es ist grossartig, bereits jetzt sechs Siege erobert zu haben, aber ich nehme einen Schritt nach dem anderen und verfolge den gleichen Ansatz wie bisher», beteuert der 19-Jährige, der bereits zu Kart-Zeiten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Deshalb zog er auch früh das Interesse von Fernando Alonso auf sich, der mit ihm 2021 zusammen mit Pedro de la Rosa, Angel Burgueno und Alberto Fernandez das 24h-Rennen in Dubai bestritten und den dritten Platz erobert hat.

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Wertvoller Ratschlag vom zweifachen Weltmeister

Der zweifache Formel-1-Weltmeister nahm Tsolov auch als einen der ersten Fahrer in sein «A14 Management»-Programm auf. Und so kam der Teenager in den Genuss vieler wertvoller Ratschläge, die der spanische GP-Star ihm gab. Einer ist ihm immer in Erinnerung geblieben: «Meine Zeit mit ihm war grossartig und er hat mir sehr geholfen, als ich vom Kart in die Formel 4 wechselte. Er gab mir viele Tipps und einen davon habe ich nie vergessen. Wenn dein Auto gut genug ist, um Dritter zu werden, musst du als Zweiter ins Ziel kommen. Du musst nicht Fünfter werden», erinnert er sich.

«Man muss immer das Maximum geben, auch wenn man oft Mühe hat und es verlockend ist, aufzugeben, wenn man keine Chance auf den Sieg hat», weiss Tsolov. «Das sieht man auch bei Fernando selbst, er gibt nie auf, egal, wie konkurrenzfähig das Auto ist. Er hat mir diesen Ratschlag gleich zu Beginn gegeben. In den letzten Jahren habe ich dann sehr vom Red Bull Junior Team profitiert, vor allem zu Beginn des vergangenen Jahres», erzählt der Nachwuchsstar aus Sofia.