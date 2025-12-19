Weiter zum Inhalt
Fan-Wahl: Das ist der Test-Look von Williams im nächsten Jahr

Das Williams-Team präsentierte den Fans vor kurzer Zeit sechs verschiedene Lackierungen für die Vorsaison-Testfahrten 2026. Nun haben die Liebhaber des Sports ihren Favoriten gewählt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Den Fans gefiel die «Flow State»-Lackierung am Besten Williams
Im nächsten Jahr werden die Formel-1-Fans eine neue Generation von GP-Rennern in Aktion erleben, und entsprechend gespannt erwarten sie die Vorsaison-Testfahrten, in denen die neuen Formel-1-Autos zum ersten Mal gemeinsam auf der Strecke sein werden.

Die Teams werden vor dem Startschuss der Saison drei Tests bestreiten, einen in Barcelona und zwei weitere in Bahrain. Dabei rücken sie mit speziellen Test-Lackierungen aus. Und das Williams-Team nutzte die Chance, um den Fans ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Test-Designs einzuräumen, mit dem Carlos Sainz und Alex Albon ausrücken werden.

Rund ein Drittel der Stimmen sammelte das «Flow State»-Design
Aus einer Auswahl von sechs verschiedenen Lackierungen durften sie wählen und online für ihren Liebling abstimmen. Und das Ergebnis steht nun fest. Die Wahl fiel auf das unkonventionelle Design mit dem Namen «Flow State», das dem Speed und der Wissenschaft des Sports Tribut zollt und den kleinsten Anteil an Williams-Blau umfasst. Fast ein Drittel der Wählenden sprach sich dafür aus.

Teamchef James Vowles sagt: «Vielen Dank an alle unsere fantastischen Fans auf der ganzen Welt, die ihre Meinung dazu geäussert haben, wie wir in diese neue Ära der Formel 1 starten sollten. Flow State ist ein würdiger Gewinner, und wir freuen uns darauf, die Fans mitzunehmen, wenn wir zum ersten Mal auf die Rennstrecke gehen. Das Jahr 2026 ist vielversprechend, und das ist erst der Anfang.»

