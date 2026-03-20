Felipe Massa/Ex-Ferrari) zu Fernando Alonso/Aston Martin: «Zeit ist vorbei»

Felipe Massa weiss genau, wie Fernando Alonso tickt. Die beiden 44-Jährigen sind von 2010 bis 2013 zusammen für die Scuderia Ferrari angetreten. Ende 2017 ging der Formel-1-Weg für den Brasilianer zu Ende, Alonso kehrte nach einer Pause in die Königsklasse zurück und fährt heute in Diensten von Aston Martin.

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Die Frage ist allerdings: Wie lange noch? Der elffache GP-Sieger Felipe Massa sagt im spanischen Portal Jugones: «Ich fürchte, seine Zeit in der Formel 1 ist langsam vorbei.»

Massa: «Das wird eines der schlechtesten Jahre von Fernando»

Klar hat Massa (WM-Zweiter 2008 hinter Lewis Hamilton) den blamablen ersten Saisonteil von Aston Martin-Honda miterlebt, daher kommt der 269-fache GP-Teilnehmer zum Schluss: «Leider wird das in aller Wahrscheinlichkeit eines der schlechtesten Jahre von Fernando. Er muss jetzt viel Geduld haben, aber das ist mit 44 Jahren nicht so leicht.»

Massa sieht das Ende der GP-Karriere von Fernando Alonso nahen, aber nicht das Ende des Asturiers als Rennfahrer: «Ich glaube, er kann noch jahrelang in anderen Rennserien antreten.»

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