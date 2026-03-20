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Felipe Massa/Ex-Ferrari) zu Fernando Alonso/Aston Martin: «Zeit ist vorbei»

Vier Jahre lang sind Felipe Massa und Fernando Alonso Seite an Seite bei Ferrari gefahren. Heute sagt der Brasilianer (Ende 2017 zurückgetreten) über den Spanier: «Ich fürchte, seine Zeit ist vorbei.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Felipe Massa und Fernando Alonso als Ferrari-Fahrer 2013
Felipe Massa und Fernando Alonso als Ferrari-Fahrer 2013
Foto: XPB
Felipe Massa und Fernando Alonso als Ferrari-Fahrer 2013
© XPB

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Felipe Massa weiss genau, wie Fernando Alonso tickt. Die beiden 44-Jährigen sind von 2010 bis 2013 zusammen für die Scuderia Ferrari angetreten. Ende 2017 ging der Formel-1-Weg für den Brasilianer zu Ende, Alonso kehrte nach einer Pause in die Königsklasse zurück und fährt heute in Diensten von Aston Martin.

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Die Frage ist allerdings: Wie lange noch? Der elffache GP-Sieger Felipe Massa sagt im spanischen Portal Jugones: «Ich fürchte, seine Zeit in der Formel 1 ist langsam vorbei.»

Massa: «Das wird eines der schlechtesten Jahre von Fernando»

Klar hat Massa (WM-Zweiter 2008 hinter Lewis Hamilton) den blamablen ersten Saisonteil von Aston Martin-Honda miterlebt, daher kommt der 269-fache GP-Teilnehmer zum Schluss: «Leider wird das in aller Wahrscheinlichkeit eines der schlechtesten Jahre von Fernando. Er muss jetzt viel Geduld haben, aber das ist mit 44 Jahren nicht so leicht.»

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Massa sieht das Ende der GP-Karriere von Fernando Alonso nahen, aber nicht das Ende des Asturiers als Rennfahrer: «Ich glaube, er kann noch jahrelang in anderen Rennserien antreten.»

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