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Fernando Alonso (45): Ältester Punktesammler seit 52 Jahren, neuer Vertrag?

Fernando Alonso hat beim Niederlande-GP Platz 9 eingefahren. Letztmals finden wir einen 45-Jährigen als Punktesammler – 1974! Die gute Leistung könnte wegweisend sein für die Zukunft von Alonso.

Formel 1

Fernando Alonso
Fernando Alonso
Foto: XPB
Fernando Alonso
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Hat der Grosse Preis der Niederlande 2026 über die Zukunft von Fernando Alonso entschieden? Der inzwischen 45 Jahre alte Spanier hatte vor Wochen am Hungaroring moniert: «Ich habe null Zweifel, dass Adrian Newey eines Tages für Aston Martin das beste Formel-1-Auto des Feldes baut. Ich weiss auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Honda seine Probleme aus der Welt geschafft hat.»

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«Ich fühle mich frisch und motiviert und schnell. Aber ich muss auch Freude an der Arbeit haben, und – ganz ehrlich – das Fahren in Silverstone und Spa hat keinen Spass gemacht.»

«Wir sollten doch unseren Sport immer besser machen, aber für mich am Lenkrad und auch für viele Zuschauer ist das eine Formel 1, die nicht erfreulich ist. Ich spürte zuletzt nicht das gleiche Adrenalin am Steuer wie früher.»

Im Artikel erwähnt

Nun aber hat der Asturier in Zandvoort einen feinen neunten Platz eingefahren, und nach dem Rennen ergab sich folgender Wortwechsel am Funk.

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Alonso-Renningenieur Chris Cronin: «Fabelhafter, fabelhafter Job, Kumpel. Platz 9. Gut gemacht.»

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Alonso: «Gute Punkte, sehr verdient und ein sehr schön zu fahrendes Auto. Das sind auch gute Nachrichten für euch, Jungs.»

Adrian Newey: «Gut gemacht, Fernando, das war eine grandiose Leistung.»

Alonso: «Yeah, absolut. Danke, Jungs, danke an alle in Silverstone. Umwerfend. Und da kommt noch mehr, ich weiss es, danke, danke.»

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Der 32-fache GP-Sieger scheint mit dem verbesserten Chassis und dem optimierten Motor seine Fahrfreude wiedergefunden zu haben.

Der F1-Champion von 2005 und 2006 sagt: «Die jüngsten Verbesserungen haben eingeschlagen, wir sind uns klar darüber, in welche Richtung wir gehen müssen. Jetzt geht es darum, mehr zu bringen und unser Paket zu optimieren. Alle sind wie elektrisiert.»

So ganz nebenbei hat sich Alonso mit seinem neunten Platz zum ältesten Ü45-Punktesammler in der Formel 1 seit Graham Hill in Schweden 1974 gemacht!

  • Die ältesten 14 Punktesammler der Formel 1

  • Philippe Etancelin (F) in Italien 1950: 53 Jahre, 8 Monate, 6 Tage

  • Luigi Fagioli (I) in Frankreich 1951: 53/00/22

  • Louis Chiron (MC) in Monaco 1950: 50/09/18

  • Louis Rosier (F) in Deutschland 1956: 50/9/0

  • Felice Bonetto (I) in der Schweiz 1953: 50/2/14

  • Piero Taruffi (I) in Italien 1955: 48/10/30

  • Giuseppe Farina (I) in Belgien 1955: 48/7/6

  • Chico Landi (RA) in Argentinien 1956: 48/6/8

  • Yves Giraud-Cabantous (F) in Belgien 1951: 47/8/9

  • Luigi Villoresi (I) in Belgien 1956: 47/0/18

  • Juan Manuel Fangkio (RA) in Frankreich 1958: 47/0/12

  • Maurici Trintignant (F) in Deutschland 1964: 46/9/3

  • Graham Hill (GB) in Schweden 1974: 45/3/25

  • Fernando Alonso (E) in den Niederlanden 2026: 45/0/25

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Zeit

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01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

72

2:04:44,859

1:14,321

31

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

72

+11,536

1:14,571

23

03

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

72

+15,906

1:15,393

23

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

72

+16,755

1:14,566

14

05

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

72

+17,258

1:14,230

17

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

72

+32,332

1:14,303

12

07

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

72

+1:19,915

1:15,435

6

08

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

71

+1 Runde

1:16,048

4

09

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

71

+1 Runde

1:16,946

2

10

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Pierre Gasly

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10

71

+1 Runde

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