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Fernando Alonso (Aston Martin): Endlich der Abschied vom aktuellen Auto!

Nach gut der Hälfte der Saison bekommt Fernando Alonso bei Aston Martin endlich sein rundum erneuertes Auto mit vielen Upgrades. Die Freude, endlich «adios» zu sagen, ist groß. Was Alonso erwartet...

Formel 1

Der Aston Martin von Fernando Alonso in Spa
Der Aston Martin von Fernando Alonso in Spa
Foto: XPB
Der Aston Martin von Fernando Alonso in Spa
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Mit Platz 19 und zwei Runden Rückstand und einem Ausfall bei seinem Teamkollegen Lance Stroll lief der Belgien-GP für Fernando Alonso gewohnt schlecht. Der Aston-Martin-Fahrer: «Wir sind seit elf (Anm.: es waren zehn 2026) Rennen in derselben Situation, daher war es auch bei diesem Rennen nicht anders. Hoffentlich konnten wir einige Daten für das Team sammeln – für die Aerodynamik- und die Motorenabteilung. Wir haben am Samstagabend natürlich einiges geändert, die Batterie und einige neue Komponenten. Hoffentlich war es ein guter Test für all diese Komponenten, damit wir für das nächste Wochenende bereit sind.»

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Große Veränderungen in Budapest

Denn dann könnte endlich die Wende kommen – das hoffen zumindest Fernando Alonso und sein gesamtes Team. Wird mit dem XXL-Upgrade aus der grünen Gurke endlich ein wettbewerbsfähiges Auto?

Rückblick zum Beginn der Saison: Mit hohen Erwartungen war Aston Martin in den neuen Reglementzyklus 2026 gestartet: Neustart mit komplett neuen Regeln. Dafür hatte sich das Team die Design-Ikone Adrian Newey an Bord geholt und einen erfolgsversprechenden Motorendeal mit Honda geschlossen. Beide fuhren in der Vergangenheit viele Erfolge ein – doch der Plan ging nicht auf. Das Auto hatte mit großen Problemen zu kämpfen. Mit schlimmen Vibrationen verpasste Aston Martin gleich mehrere Testtage, geriet so durch geringere Laufzeit immer weiter ins Hintertreffen. Die ersten Grands Prix konnte Aston Martin nicht mal beenden. Verursacht durch das Pech der anderen und begünstigt durch Ausfälle und Strafen holte Alonso in Monaco immerhin den ersten Punkt. Die Verlässlichkeit wurde besser – doch das Auto war weiter unterlegen. Lange kamen keine Upgrades, während der Rest des Feldes die Autos verbesserte. Das große Warten auf den Sommer. Jetzt in Budapest kommt endlich das neue Auto für Aston Martin und Alonso.

Im Artikel erwähnt

Ist Alonso froh, sich endlich von seinem alten Auto zu trennen? Der Spanier: «Klar! Wir haben ja nun schon seit vielen Rennen damit zu kämpfen. Es wird das erste Rennen sein, bei dem wir mit einem aktualisierten Paket antreten. Ich bin gespannt darauf, das Beste aus FP1, FP2 und FP3 herauszuholen. Es wird entscheidend für uns sein, die Richtung und das Set-up dieses Autos zu verstehen und so viel wie möglich zu lernen.» Klingt erst mal vorsichtig…

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Zeit

Bestzeit

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

44

1:24:42,479

1:49,098

25

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

44

+1,952

1:49,333

18

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

44

+11,586

1:49,618

15

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+17,245

1:49,454

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

44

+18,988

1:49,562

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

07

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

44

+24,014

1:48,890

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

44

+49,140

1:50,334

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

44

+50,406

1:50,536

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

44

+1:16,037

1:51,162

1

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