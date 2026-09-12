Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Fernando Alonso (Aston Martin): «Das wird auf dem Madring ganz schwierig»

Vor 20 Jahren feierte Fernando Alonso einen rauschenden Triumph beim Heimrennen von Spanien, damals in Barcelona und mit Renault. Vor der GP-Premiere in Madrid ist der 45-jährige Asturier skeptisch.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Fernando Alonso auf dem Madring
Fernando Alonso auf dem Madring
Foto: Aston Martin
Fernando Alonso auf dem Madring
© Aston Martin

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Am 10. September wurde Fernando Alonso hier im Fahrerlager des Madring gefragt, ob er ein besseres Rennen erwarte als in Monza. Fernando gluckste: «Ha! Alles ist besser als Monza! Wir wussten, dass wir es in Italien besonders schwer haben würden mit unserer Antriebseinheit, in Madrid sollte das besser gehen.»

Werbung

Werbung

Aber so konkurrenzfähig wie in Zandvoort oder auf dem Hungaroring scheint der 32-fache GP-Sieger auf dem Madring nicht zu sein. Alonso landete auf den Rängen 15 und 17 und verlor massiv Zeit wegen eines Kupplungsproblems am grünen Dienstwagen.

Nach dem ersten Trainingstag hat der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 festgehalten: «Wegen des Kupplungsproblems sind wir im Rückstand. Unser Mangel an Speed auf den Geraden ist natürlich geblieben, daher wird das Qualifying entscheidend sein.»

Im Artikel erwähnt

«Gleichzeitig müssen wir angesichts der nahen Mauern und der Möglichkeit eines Safety-Cars oder roter Flaggen hochkonzentriert bleiben. Was auch immer das Ergebnis im Qualifying sein wird, es gibt für Sonntag immer noch Hoffnung, wenn wir das Rennen perfekt durchziehen.»

Werbung

Werbung

«Es war im Training knifflig da draussen, mit dem ganzen Verkehr, und es ist nicht einfach, das alles auf den Punkt zu bringen – mit der Reifentemperatur und dem Ladezustand der Batterie am Ende der Runde. Manchmal, wenn man in den letzten Kurven einen anderen Fahrstil wählt, scheint es, dass wir mit der Honda-Antriebseinheit sehr empfindlich darauf reagieren. Es gibt ein paar Dinge, die wir gerade herausfinden, und die müssen wir auf jeden Fall beheben.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

24

1:33,662

02

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

26

+0,113

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

23

+0,149

04

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

15

+0,228

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

25

+0,337

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

22

+0,401

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

24

+0,538

08

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

22

26

+1,096

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

26

+1,205

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

21

+1,276

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien