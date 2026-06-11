Fernando Alonso (Aston Martin) deutet Rücktritt an: «Projekt unreif»

Beim Grossen Preis von Monaco wurde Fernando Alonso zum Profiteur: Durch verschiedene Strafen seiner Pistenrivalen war der Aston Martin-Star unerwartet auf P10 gespült worden – erster WM-Punkt des Jahres für die Grünen.

Werbung

Werbung

Auf dem Circuit von Barcelona-Catalunya hat der Asturier 2006 mit Renault gewonnen, noch heute tauchen Fans in den blauen Farben des damaligen Zigaretten-Sponsors Mild Seven an der Piste auf.

2013 siegte Alonso erneut, dieses Mal im Rot von Ferrari, es war sein 32. GP-Triumph, und bei aller Hochachtung für die Fahrkunst von Alonso – es war mit einiger Wahrscheinlichkeit sein letzter.

Vor einem Jahr ist Fernando hier in Katalonien mit Aston Martin Neunter geworden, aber in dieser Saison haben die Grünen im ersten Teil der Saison das schlechteste Auto, noch hinter F1-Neuling Cadillac.

Werbung

Werbung

Fernando findet: «Letztlich war es in Monaco nicht viel anders als an den GP-Wochenenden zuvor. Wir haben einen Punkt geschenkt erhalten, weil so viel passiert ist, mit all diesen Strafen und Ausfällen.»

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Live Barcelona: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 14.06.2026 - 16:45

«Wir können nicht verheimlichen, dass wir auch in Monte Carlo nicht konkurrenzfähig waren. Unser Grund-Speed ist einfach nicht gut genug. Und wir wissen, dass Punkte holen in dieser Saison ganz schwierig ist.»

«Die vier Top-Teams belegen die ersten acht Ränge, da bleibt normalerweise für die Konkurrenz nur noch P9 und P10. Wenn du da punkten willst, brauchst du Hilfe, und in Monte Carlo haben wir tonnenweise Hilfe bekommen.»

«Was mich persönlich angeht, so weiss ich, was in diesem Rennstall läuft, ich weiss, wie dieser Sport funktioniert, und ich weiss ganz genau, was ich selber kann. Wir haben es oft erlebt, wie Sieger im darauf folgenden Jahr Mühe hatten, in die Top-Ten vorzustossen. Oder umgekehrt wie Mittelfeldler in der folgenden Saison auf einmal zu siegen bekannen.»

Werbung

Werbung

«Meine Motivation ist ungebrochen. Ich weiss, dass ich mit gleichem. Material mit den Besten der Welt mithalten kann. Doch sehr früh im Jahr haben wir verstanden, dass wir hier ein sehr unreifes Projekt haben. Wir wissen, dass es Zeit braucht, alle Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen, aber diese Zeit hast du kaum, wenn wir nun im Schnitt pro Monat drei Rennen haben. Wir arbeiten uns durch die ganzen Probleme und hoffen auf eine bessere zweite Saisonhälfte.»

Aber er sagt auch: «Das wird wohl mein letzter Barcelona-GP sein. Ich werde im Sommer über meine Zukunft entscheiden, aber wir wissen ja, dass dieses Rennen erst wieder 2028 stattfinden wird. Ich sehe jedes Rennen dieses Jahr als mein potenziell letztes – mein letztes China, mein letztes Monaco, mein letztes Barcelona.»