Fernando Alonso (Aston Martin): Heim-GP-Hoffnung für Madrid?

Das Rennen in Monza war für Aston Martin gleich doppelt bitter: Fernando Alonso stellte in Runde 25 ab. Nur drei Runden später kam Lance Stroll am Streckenrand zum Stehen. Doppel-DNF. Alonso hatte einen Schaden am Auto, weil er einen Randstein zu hart erwischt hatte. Er stoppte, um weiteren Schaden am Auto zu vermeiden. Stroll hatte ein Hydraulikproblem. Erneut ein frustrierendes Wochenende für die Truppe aus Silverstone. Ist das kommende Wochenende ein Lichtblick? Schließlich ist es für Alonso ein besonderes Rennwochenende. Der Spanien-GP ist sein Heimrennen. In Madrid wird gefahren, 450 Kilometer nordwestlich in Oviedo kam Alonso vor 45 Jahren auf die Welt.

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Honda hofft auf Madrid

Shintaro Orihara, Trackside General Manager und Chef-Ingenieur bei Aston Martins Motorenlieferant Honda, sagt mit Blick auf die Rennpremiere auf dem neuen Kurs im Nordosten von Madrid: «Wir sind zum ersten Mal auf dem Madring zu Gast, einer Strecke mit vermischten Eigenschaften, die sich aus einem Straßenkurs und einer permanenten Rennstrecke zusammensetzt. Wie immer wird die Fahrbarkeit eine wichtige Rolle spielen. Seit der Einführung der Spec-2-Antriebseinheit hatten wir zwei Rennen mit unterschiedlichen Eigenschaften, und wir werden diese Erkenntnisse diese Woche in Madrid einbringen, insbesondere in den Bereichen Fahrbarkeit und Energiemanagement.»

Vorsichtige Hoffnungen aber von Honda-Seite, dass der Madring Aston Martin Honda am Wochenende besser liegen dürfte: «Insgesamt glauben wir, dass Madrid besser zu unserem Paket passt, und wir werden uns das ganze Wochenende über bemühen, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln die bestmögliche Position zu erreichen.»

Verkündet Alonso etwas Besonders? Klares Nein!

Für Fernando Alonso wird es auf jeden Fall ein besonderes Rennwochenende: Nach dem GP von Katalonien früher im Jahr wird es in Madrid schon sein zweites Heim-Rennen des Jahres sein. Hat der Spanier, dessen Zukunft in der Formel 1 unsicher ist, zu seinem Heim-Wochenende etwas Besonderes zu verkünden?

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Alonso stellte nach dem Rennen in Monza voriges Wochenende klar: «Nein. Ich freue mich auf die kommenden Rennen. Wir wissen, dass es bessere Rennwochenenden geben wird und solche, bei denen wir uns schwertun werden. Vielleicht ist das nächste Rennen eine der Chancen.»