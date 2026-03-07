Fernando Alonso (Aston Martin-Honda/17.): «Dann können wir gleich aufhören»

Vorsichtige Erleichterung bei Aston Martin-Honda: Fernando Alonso hat für die Grünen den 17. Startplatz herausgefahren. Aber der Kanadier Lance Stroll wurde wegen Bedenken in Sachen Standfestigkeit gar nicht erst auf die Bahn geschickt.

Stunden nach dem Abschlusstraining auf dem Albert Park Circuit von Melbourne gaben die Regelhüter der FIA bekannt: Stroll darf den Saisonauftakt in Australien trotzdem bestreiten.

Nun wird die Frage sein: Wie weit kommen die zwei Rennwagen? Der 44-jährige Alonso weiss: «Je mehr Runden wir drehen, desto mehr lernen wir. Aber wir müssen auf dem Teppich bleiben. Jeder weiss, wie knapp wir in Sachen Ersatzteile sind, und schon in wenigen Tagen sind wir in China für den folgenden Lauf.»

Alonso: «Wir müssen an China denken»

«Wir werden also scharf beobachten, wie sich der Grand Prix für uns entwickelt, und beim leisesten Anzeichen eines Problems können wir gleich aufhören – sonst ist der Einsatz in Shanghai gefährdet.»

«Wir haben gemessen an Freitag Fortschritte gemacht. Vor der Quali hätten ich keinen Pfifferling darauf gegeben, dass wir es über Q1 hinaus schaffen. Aber das haben wir. Dabei haben wir am Wagen gar nichts gemacht.»

«Das zeigt für mich: Das Chassis hat Potenzial. In den ersten freien Trainings waren wir zwischen vier und fünf Sekunden hinter der Spitze, nun sind es 2,5 Sekunden. Und das haben wir nur dadurch geschafft, dass wir länger gefahren sind und mehr über den Wagen lernen konnten.»