Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Fernando Alonso (Aston Martin-Honda/17.): «Dann können wir gleich aufhören»

Merkwürdige Australien-Quali für Aston Martin-Honda: Fernando Alonso auf P17, Lance Stroll darf den GP fahren, obschon er im Abschlusstraining fehlte. Alonso sagt, was im Rennen passiert.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Fernando Alonso im Aston Martin-Honda
Fernando Alonso im Aston Martin-Honda
Foto: XPB
Fernando Alonso im Aston Martin-Honda
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vorsichtige Erleichterung bei Aston Martin-Honda: Fernando Alonso hat für die Grünen den 17. Startplatz herausgefahren. Aber der Kanadier Lance Stroll wurde wegen Bedenken in Sachen Standfestigkeit gar nicht erst auf die Bahn geschickt.

Werbung

Werbung

Stunden nach dem Abschlusstraining auf dem Albert Park Circuit von Melbourne gaben die Regelhüter der FIA bekannt: Stroll darf den Saisonauftakt in Australien trotzdem bestreiten.

Nun wird die Frage sein: Wie weit kommen die zwei Rennwagen? Der 44-jährige Alonso weiss: «Je mehr Runden wir drehen, desto mehr lernen wir. Aber wir müssen auf dem Teppich bleiben. Jeder weiss, wie knapp wir in Sachen Ersatzteile sind, und schon in wenigen Tagen sind wir in China für den folgenden Lauf.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Alonso: «Wir müssen an China denken»

«Wir werden also scharf beobachten, wie sich der Grand Prix für uns entwickelt, und beim leisesten Anzeichen eines Problems können wir gleich aufhören – sonst ist der Einsatz in Shanghai gefährdet.»

Werbung

Werbung

«Wir haben gemessen an Freitag Fortschritte gemacht. Vor der Quali hätten ich keinen Pfifferling darauf gegeben, dass wir es über Q1 hinaus schaffen. Aber das haben wir. Dabei haben wir am Wagen gar nichts gemacht.»

«Das zeigt für mich: Das Chassis hat Potenzial. In den ersten freien Trainings waren wir zwischen vier und fünf Sekunden hinter der Spitze, nun sind es 2,5 Sekunden. Und das haben wir nur dadurch geschafft, dass wir länger gefahren sind und mehr über den Wagen lernen konnten.»

«Die mangelnde Standfestigkeit hindert uns leider daran, schnellere Fortschritte zu machen. Da müssen wir den Hebel ansetzen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 3. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

8

1:18,518

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

7

+0,293

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

7

+0,785

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

8

+0,809

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

9

+0,862

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

8

+0,957

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

8

+0,960

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

6

+1,476

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

6

+2,729

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien