Fernando Alonso (Aston Martin-Honda): «In Belgien weniger Leistung als F2»

Viele Vollgaspassagen, wenig Bremszonen: Die Formel-1-Fahrer taten sich in Silverstone mit dem Energie-Management ihrer Turbohybrid-Antriebseinheiten sehr schwer. Beim kommenden Traditions-GP von Belgien wird das wohl noch kniffliger.

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Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) warnt: «Die Rennstrecken von Silverstone und Spa-Francorchamps fressen unheimlich Energie. Man kann nicht auf allen Geraden Energie freisetzen, sonst geht dir der Saft aus. Wenn man in Spa von der ersten Kurve La Source bis zur Kurve 5 von Les Combes Energie einsetzt, um einen Gegner anzugreifen oder ihn abzuwehren, dann heisst es für den Rest der Runde – finito.»

«Wenn man auf diesen beiden Geraden Energie einsetzt. was der optimale Einsatz wäre, dann gibt es im zweiten Sektor eine ganze Minute lang gar keinen Einsatz. Also werden wir wohl in jenen Passagen etwas sparen müssen, um von Kurve 14 Stavelot bis zur Bus-Stop-Schikane noch Energie freisetzen zu können.»

«Ohne jeden Zusatz der elektrischen Energie, das dürfen wir nicht vergessen, haben wir in diesem Jahr deutlich weniger Leistung als 2025 und das bedeutet – weniger als die Formel 2. Die Energie clever einzusetzen, das wird in Belgien eine gewaltige Herausforderung.»

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