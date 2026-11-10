Fernando Alonso (Aston Martin-Honda): «Sorry, aber so macht's keinen Spass»

Fernando Alonso zeigte im Regen des São Paulo-GP, wieso er auch als 45-Jähriger zu den besten Formel-1-Fahrern gehört. Er liess seinen Aston Martin-Honda fliegen, dass es nur so eine Freude zum Zuschauen war und geigte auf Rängen herum, die dem Auto überhaupt nicht zustehen.

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Aus WM-Punkten wurde trotz der ganzen Fahrkunst nichts: Der Asturier brachte seinen Wagen auf P12 ins Ziel. Auf jener Strecke, wo er seine beiden F1-WM-Titel sichergestellt hat, ist ihm das einfach zu wenig.

Der 32-fache GP-Sieger sagt bei Viaplay: «Sorry, aber so macht das keinen Spass. Ich komme einfach her und mache meinen Job. Es ist nicht schön, mit anderen Werkzeugen als die anderen Fahrer arbeiten zu müssen.»

«Das Auto war in den Kurven phänomenal. Es war ein grossartiges Gefühl. Vom Chassis her gesehen, waren wir stärker als Mercedes. Aber wir verlieren nun mal zu viel auf den Geraden, und das machte sich in Brasilien besonders im langen Bergauf-Stück zurück zu Start und Ziel bemerkbar.»

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Alonso zieht sich selber und sein Alter ein wenig durch den Kakao, als er sagt: «Wenn ich eine überragende Leistung zeige, sagen alle, das sei normal bei mir. Wenn ich eine normale Leistung zeige, sagen sie, ich sei zu alt.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

«Über mein Auto muss ich nichts mehr lernen. Wir wissen glasklar, was wir verbessern müssen. Wir müssen hart fürs nächste Jahr arbeiten, um unseren Rückstand aufzuholen und wettbewerbsfähiger zu sein.»