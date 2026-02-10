Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) warnt: «Ja, wir sind im Rückstand»
In Saudi-Arabien ist der neue Aston Martin AMR26 von Fernando Alonso präsentiert worden. Dabei sagt der 44-jährige Spanier ohne Umschweife: «Unser Team liegt mit der Arbeit zurück.»
Bei den ersten Formel-1-Wintertests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya kam Aston Martin erst mit einigen Tagen Verspätung auf die Bahn, aufgrund von Problemen während des Zusammenbaus und weil Vordenker Adrian Newey bekannt dafür ist, Zeitpläne auszureizen und bis zum letzten Moment zu tüfteln.
Einige Bauteile erreichten Barcelona per Flugzeug, während der Test schon lief. Es gab eine Reihe von Rückschlägen, die das Team aus Silverstone zwangen, ein anderes Programm als die Konkurrenz zu fahren. Bei der Präsentation des Rennstalls am 9. Februar in Saudi-Arabien redet Fernando Alonso nicht um den heissen Brei herum.
«Wir sind bislang kaum gefahren»
Der zweifache Formel-1-Champion gibt zu: «Wir sind in Barcelona kaum gefahren und hatten vorher keine Zeit für einen Shakedown. Für uns waren das in Spanien wirklich die ersten Kilometer mit dem Auto, und wir sind keinen Moment ans Limit gegangen. Wir mussten mit konstanter Geschwindigkeit auf den Geraden fahren, um bei begrenzter Zeit so viel als möglich zu lernen.»
Der 32-fache GP-Sieger weiter: «Es gibt verschiedene Faktoren, die es uns schwer machen, eine Einschätzung abzugeben, und wir haben dem nicht allzu viel Beachtung geschenkt. Wir haben von Barcelona bis Bahrain einige Verbesserungspunkte identifiziert. Einige betreffen einfach den Komfort im Cockpit, die Sitzposition.»
«In Bahrain wird das Bild klarer»
«Andere erfordern hingegen genauere Untersuchungen, wie etwa die Verbesserung der Kühlung oder die Reduzierung von Vibrationen. Alles völlig normale Themen für den ersten Testtag. In Bahrain werden wir ein klareres Bild erhalten.»
«Natürlich haben wir nicht viele Informationen. Wie gesagt, in Barcelona, selbst mit den Einschränkungen, die wir auf den Geraden hatten, weil wir mit konstanter Geschwindigkeit fahren mussten und all das, war es für uns ein Shakedown – wir hatten kein klares Bild von den Leistungsunterschieden und ähnlichen Dingen.»
«Honda gibt zu, dass sie zurückliegen»
«Honda hat kein Geheimnis daraus gemacht, sie liegen ein bisschen zurück. Aber es ist noch Zeit, das wieder aufzuholen. Gleichzeitig erfordern Änderungen an der Power-Unit lange Vorlaufzeiten, und es ist keineswegs garantiert, dass mögliche Lösungen noch vor Saisonende eingeführt werden können.»
«Im aerodynamischen Bereich verspricht die Entwicklung deutlich schneller voranzugehen: Das Entwicklungspotenzial ist enorm, und die Teams können auch zulegen, indem sie auch die technischen Entscheidungen der Konkurrenz beobachten und interpretieren. Ich bin sicher, dass wir, selbst wenn wir etwas zurückliegen, genug Zeit zum Aufholen haben werden. Aus meiner Sicht wird der zweite Teil der Saison viel wichtiger sein als der erste.»
«Zweite Saisonhälfte wichtiger als die erste»
«Das wirklich Besondere in diesem Jahr ist, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit für alle sehr, sehr hoch sein wird – sowohl aufgrund der neuen Regularien als auch der Komplexität der Antriebseinheiten. Deshalb mache ich mir um Bahrain oder die ersten Rennen nicht allzu viele Sorgen: Ich glaube, dass die Meisterschaft, und damit die Frage nach einer guten oder weniger guten Saison, etwas mehr in der zweiten als in der ersten Hälfte entschieden wird.»
