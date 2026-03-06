Weiter zum Inhalt
Fernando Alonso bestätigt nach 2. Training: «Wir haben nicht viel gelernt»

Fernando Alonso wusste schon vor dem Saisonstart in Australien, dass es nicht einfach werden würde. Immerhin schaffte er im 2. Training 18 Runden. Viel in Erfahrung gebracht hat er dabei aber nicht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fernando Alonso erlebte einen schwierigen Auftakt ins Melbourne-Wochenende
Fernando Alonso erlebte einen schwierigen Auftakt ins Melbourne-Wochenende
Foto: Price / XPB Images
Fernando Alonso erlebte einen schwierigen Auftakt ins Melbourne-Wochenende
© Price / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Das Aston Martin Team hatte eine schwierige Vorsaison erlebt und bereits nach dem letzten Testtag in Bahrain angekündigt, dass der Saisonauftakt in Melbourne eine Riesenherausforderung werden würde. Das zeigte sich bereits am Trainingsfreitag. Lance Stroll drehte im ersten Training drei Runden, Fernando Alonso kam gar nicht erst aus der Box. Im zweiten Training schaffte er immerhin 18 Umläufe, das entspricht auf dem 5,278 km langen Albert Park Circuit rund 95 km.

Das war zu wenig, um die umfangreichen Neuerungen am AMR26 zu bewerten, denn das Team hatte nicht nur beim Frontflügel, bei der Frontflügel-Endplatten, bei der Fahrzeugnase und bei der Verkleidung nachgelegt. Auch am Diffusor, den Seitenkästen und am Heckflügel gab es Verbesserungen auszuprobieren. Doch das gelang nicht, wie Alonso hinterher erklärte.

«Um ehrlich zu sein, haben wir nicht viel gelernt. Leider haben uns die Honda-Probleme im ersten und zweiten Training eingebremst und wir konnten nicht so viele Runden drehen, wie wir es wollten. Das war wirklich das Letzte, was wir brauchen konnten, denn wir müssen unseren Wissensrückstand verkleinern und mehr über das Arbeitsfenster des Autos erfahren.»

«Wir haben ein ganz neues Paket dabei, und müssen eigentlich herausfinden, wie wir dieses bestmöglich abstimmen können. Doch da wir nicht genug Runden gedreht haben, ist uns das noch nicht gelungen. Ich hoffe, dass wir ein reibungsloses drittes Training erleben können», fügte der Champion von 2005 und 2006 seufzend an.

Dass Honda zu wenige Batterieeinheiten dabei haben soll, wollte er nicht direkt bestätigen. Aber er betonte: «Ich bin schon etwas enttäuscht, dass wir nicht die nötigen Teile haben, da es nur ein Team ist, das sie ausrüsten. Aber so ist die Situation nun einmal und Fragen dazu kann ich nicht beantworten. Das müssen sie tun.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

1:19,729

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

31

+0,214

03

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,320

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

32

+0,321

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

30

+0,562

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

13

+0,637

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

29

+1,065

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

30

+1,193

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

28

+1,212

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

29

+1,450

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

