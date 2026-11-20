Der Auftakt ins 21. Rennwochenende des Jahres in Las Vegas gestaltete sich für die Formel-1-Piloten und ihre Ingenieure zur Geduldsprobe. Denn der starke Regen verwandelte den Las Vegas Strip Circuit in eine Rutschbahn. Max Verstappen brachte es am Funk auf den Punkt: «Das ist eine Eisbahn», klagte der Red Bull Racing Star.

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So kam es, dass keiner zu grosse Risiken eingehen wollte und deshalb wurde die erste gezeitete Runde erst im zweiten Training gedreht. Erneut machten die tiefen Temperaturen, der starke Wind und die nasse Piste den GP-Stars zu schaffen. Und wer zum richtigen Zeitpunkt auf der Piste war, wurde mit einer guten Platzierung in der Tageszeitenliste belohnt. Dazu gehörte etwa Alpine-Pilot Pierre Gasly, der sich auf dem zweiten Platz wiederfand.

Und auch Fernando Alonso schloss den Tag ungewöhnlich weit vorne ab: Er drehte die zehntschnellste Runde. Das wollte der schnelle Asturier aber nicht überbewerten. Er betonte: «Das war kein repräsentativer Tag, und ich glaube, das halbe Feld hat keine schnellen Runden gedreht. Deshalb sind wir weiter vorne gelandet.»

Und der zweifache Champion erklärte: «Die Power ist hier immer noch sehr wichtig, denn es gibt auf dieser Strecke viele Geraden. Selbst auf nasser Piste ist das so. Man fährt auf den Geraden mit Vollgas, nicht wie in Brasilien, und man konnte sehen, wie gross unser Defizit heute war.» Er erwartet deshalb nicht, dass er im Trockenen wieder schnell sein werde, verriet er auf Nachfrage.

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Im dritten Training werde er sich auf die Reifen fokussieren. «Wir wollen wissen, ob der Abbau stark sein wird, und es kann sein, dass wir wieder mit dem Graining zu kämpfen haben werden, wie das vor ein paar Jahren schon der Fall war. Das wird im dritten Training wohl das Wichtigste sein. Die Platzierung sagt nicht viel aus, denn in der ersten Runde werden wir die meisten Positionen wieder einbüssen.»