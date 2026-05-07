Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Fernando Alonso erklärt: Deshalb gibt es vorerst keine Aston-Martin-Updates

Das Aston Martin Team verzichtet vorerst darauf, Neuerungen ans Auto zu bringen, obwohl der Rennstall aus Silverstone arg im Hintertreffen liegt. Fernando Alonso erklärt, warum das Sinn macht.

Formel 1

Geduldsprobe: Vorerst gibt es keine Updates für das Aston-Martin-Duo
Geduldsprobe: Vorerst gibt es keine Updates für das Aston-Martin-Duo
Foto: Dunbar / XPB Images
Geduldsprobe: Vorerst gibt es keine Updates für das Aston-Martin-Duo
© Dunbar / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In diesen Tagen feiert man auch die kleinen Siege: Fernando Alonso schaffte es im vierten Grand Prix der Saison in Miami erneut ins Ziel, nachdem er bereits beim vorangegangenen Kräftemessen in Japan die schwarz-weiss karierte Flagge gesehen hatte. Und wie schon auf dem Suzuka Circuit wurde er mit einer Runde Rückstand auf Sieger Kimi Antonelli abgewunken, das geschah mehr als eine Minute nach der Zieldurchfahrt des jungen Italieners im Mercedes.

Werbung

Werbung

Erstmals in dieser Saison schaffte es auch sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll ins Ziel – ein Beweis dafür, dass die Mannschaft aus Silverstone zusammen mit Motorenpartner Honda deutliche Fortschritte bei der Standfestigkeit machen konnte. Und Alonso rechnet auch damit, dass sein Team die Fahreigenschaften seines Dienstwagens verbessern kann. Doch bis sich die Performance verbessert, wird es noch etwas dauern, mahnt der Weltmeister von 2005 und 2006.

Alonso prophezeit: «Ich glaube, wir werden in Sachen Fahrbarkeit Fortschritte machen, bei der Leistung jedoch nicht. Wir müssen also als Team zusammenhalten.» Über die nächsten Kräftemessen sagt er: «Es wird sehr, sehr hart werden und es wird sich monoton anfühlen. Natürlich müssen wir uns jeden Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag den Medien stellen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wir werden unseren Job machen und so schnell wie möglich fahren, aber ich kann nur wiederholen: Wir werden bis nach dem Sommer keine Upgrades am Auto haben. Wir werden also in Kanada das gleiche wie in den darauffolgenden Rennen erleben. Das müssen wir hinnehmen und mit dieser frustrierenden Situation für alle im Team klarkommen», betont der 32-fache GP-Sieger.

Werbung

Werbung

Die Mannschaft sei aber entspannt und entschlossen, «nach dem Sommer eine bessere zweite Jahreshälfte zu erleben», beteuert der ehrgeizige Asturier, der aktuell den 21. und damit zweitletzten Platz in der WM-Wertung belegt, vor seinem Teamkollegen Stroll, der mit drei Ausfällen und einer Zieleinfahrt das Schlusslicht darstellt. «Ich kann damit umgehen, weil ich die Situation verstehe», erklärt er.

«Das Team hat mir das erklärt. Der Rückstand auf das nächste Auto beträgt eine Sekunde, deshalb macht es keinen Unterschied, wenn wir bei jedem Rennen nachlegen und dadurch zwei Zehntel aufholen. Das ändert nichts an unserer Position. Solange wir also keine Verbesserung von eineinhalb oder zwei Sekunden hinbekommen, wäre es Geldverschwendung, Updates zu produzieren.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM