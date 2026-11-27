Lange beschäftigte die Formel-1-Fans und GP-Berichterstatter die Frage, ob Fernando Alonso auch 2027 noch in der Startaufstellung stehen wird. Der zweifache Champion gab sich unentschlossen, und sorgte damit für besonders viele Spekulationen, bis er schliesslich bestätigte, was sich trotz der Leistungskrise seines Aston Martin Teams und der Geburt seines Sohnes Leonard abgezeichnet hatte: Er wird auch 2027 in der Königsklasse mitkämpfen.

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Der 32-fache GP-Star weiss: Auch im nächsten Jahr wird die Frage nach einem möglichen Abschied aus dem GP-Zirkus gestellt werden. Und in einem vom Team veröffentlichten Telefongespräch winkt er auf die Frage, ob er diese Extra-Aufmerksamkeit geniesse, ab: «Mir wäre es wohl lieber, wenn diese Frage nicht gestellt würde! Aber wenn es passiert, dann spiele ich mit, und wenn die Medien und ich dadurch etwas Spass haben, dann macht mir das nichts aus.»

Fernando Alonso über Formel-1-Rücktritt: Alter ist nicht entscheidend

«Mich stressen die Spekulationen nicht. Die Frage, wann ich aufhöre, beschäftigt alle – auch mich. Das gehört dazu, wenn du ein Profiathlet bist. Aber der Motorsport ist in dieser Hinsicht wirklich einzigartig. Du musst dich nicht ganz so sehr auf deine Fitness verlassen, um auf höchstem Niveau mitkämpfen zu können. Du spielst kein Tennis oder Fussball und musst die ganze zeit rumrennen, sondern verlässt dich auf das technische Umfeld», fügte der Asturier an.

«Natürlich musst du fit und motiviert bleiben, aber letztlich sehe ich nicht, dass irgendjemand auf der Strecke überlegen ist, oder dass ich meinen Speed oder meine Reflexe beim Start verloren habe. Mir fehlt es auch nicht an Motivation, zum nächsten Rennen zu erscheinen», beteuert der 446-fache GP-Teilnehmer. «Einige Leute meinen, dass die jüngere Generation zum Zug kommen müsse und ältere Fahrer wie ich oder Lewis Hamilton weiterziehen sollten, weil wir schon so lange dabei sind. Aber so funktioniert der Motorsport nicht. Ich werde aufhören, wenn ich das Gefühl habe, dass ich langsam bin, und nicht aufgrund des Alters, das in meinem Pass steht.»

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