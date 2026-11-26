Nachdem Fernando Alonso den GP von Las Vegas kurz vor dem Fallen der Zielflagge beenden musste, reiste er nach Katar. Offenbar war der zweifache Weltmeister da schon angeschlagen, denn sein Aston Martin Team hat soeben bestätigt, dass der 45-jährige Spanier den Auftakt ins Katar-Rennwochenende verpassen wird. Es hat alle Medien-Termine des 32-fachen GP-Siegers abgesagt.

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Pünktlich zur Rückkehr auf die Strecke soll Alonso aber wieder einsatzbereit sein, teilt das Team weiter mit. Er erhole sich gut und plane, am Freitag ins Fahrerlager zurückzukehren, heisst es in der entsprechenden Nachricht.

Fernando Alonsos Leben neben der Strecke hat sich verändert

Alonso hatte zuletzt in einem Team-Interview von seinen Vater-Freuden erzählt. Der GP-Star durfte im März die Geburt seines Sohnes Leonard begrüssen, wodurch sich sein Leben neben der Strecke deutlich verändert hat. Die Herausforderung, das Dasein als Vater und Rennfahrer unter einen Hut zu bringen, sei «das Schwierigste», erzählte er.

«Viele Nächte habe ich mich gefragt, ob ich die wichtigen Dinge verpasse. Ich denke auch an das Team. Mein erster Mechaniker hat vor drei Jahren die Geburt seines Sohnes erlebt, und bald kommt das zweite Kind. Bevor ich selbst Vater wurde, habe ich wohl nicht ganz verstanden, was es für diejenigen bedeutet, die Kinder haben, wenn sie so oft weg sind. Aber jetzt verstehe ich das», beteuerte der Asturier.

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«Und ich denke oft an diese Teammitglieder, die härter arbeiten als ich. Sie verbringen mehr Zeit an der Strecke, reisen ein, zwei Tage früher an und ab als ich. Und sie arbeiten immer hart und sind motiviert. Das mitzuerleben hilft mir, zu verstehen, dass ich zu den Privilegierten im Team gehöre, und es motiviert mich, noch härter mit allen zusammenzuarbeiten», erklärte Alonso daraufhin.