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Fernando Alonso macht weiter! Auch 2027 mit Aston Martin-Honda am Start

Am 29. September 2026 bestätigt die Rennmannschaft von Aston Martin-Honda: Das Fahrerduo für die kommende WM-Saison 2027 heisst auch weiterhin Fernando Alonso und Lance Stroll.

Formel 1

Fernando Alonso
Fernando Alonso
Foto: Aston Martin
Fernando Alonso
© Aston Martin

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Es ist entschieden: Superstar Fernando Alonso bleibt in der Formel 1, er hat für ein Jahr verlängert, also kein Rücktritt von der Königsklasse und auch kein Wechsel in eine andere Motorsportkategorie.

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Das Aston Martin Aramco Formula One Team schreibt: «Wir freuen uns zu bestätigen, dass Lance Stroll und Fernando Alonso weiterhin als Fahrer für das Team antreten werden, nachdem sie ihre langfristigen Verträge verlängert haben.»

Fernando Alonso: «Ich habe mir Zeit für diese Entscheidung genommen, aber der Rennsport ist mein Leben und meine Leidenschaft; ich weiss, dass ich nach wie vor über die Schnelligkeit und die Entschlossenheit verfüge, auf höchstem Niveau anzutreten. Ich bin diesem Team langfristig verpflichtet und möchte dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Ich glaube fest an das, was wir hier aufbauen: Wir haben eine starke Führung, großartige Mitarbeiter, Partner und erstklassige Einrichtungen. Ich freue mich darauf, auf der Rennstrecke vor den leidenschaftlichen Fans weitere unvergessliche Momente zu erleben. Ihre Energie schafft eine Atmosphäre, die mich inspiriert und unseren Sport so besonders macht.»

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Der Rennstall schreibt weiter: «Als das erfahrenste Fahrerduo der Formel 1 wird das Gespann Aston Martin Aramco weiterhin wertvolles Rennsportwissen und technische Einblicke liefern, während das Team seine Arbeit mit Blick auf die Saison 2026 und darüber hinaus fortsetzt. Das erneute Bekenntnis beider Fahrer unterstreicht ihre hohe Motivation und ihren unerschütterlichen Glauben an das Potenzial des Teams und seiner technischen Partner.»

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«Lance, der 2027 in seine elfte Formel-1-Saison gehen wird, hat seit seinem Eintritt in das in Silverstone ansässige Team im Jahr 2019 eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Aston Martin Aramco gespielt. Der Kanadier hat mehr als 200 Formel-1-Rennen bestritten, drei Podiumsplatzierungen erzielt und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, den er während einer Phase bedeutenden Wachstums und der Weiterentwicklung des Teams gesammelt hat.»

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«Fernando setzt seine rekordverdächtige Formel-1-Karriere fort; diese Vertragsverlängerung bekräftigt das langfristige Engagement des Spaniers für das Team und die Marke Aston Martin Aramco. Seit seinem Wechsel zum Team im Jahr 2023 hat der zweifache Weltmeister 85 Grands Prix bestritten, acht Podiumsplätze erreicht und zwei zweite Plätze belegt.»

«Die Kontinuität und Stabilität dieser langjährigen Fahrerpaarung ermöglichen es Aston Martin Aramco, sich voll auf den eingeschlagenen Entwicklungsweg zu konzentrieren und dabei das Wissen sowie die tief verwurzelten Beziehungen zwischen den Fahrern und der gesamten Organisation zu nutzen.»

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