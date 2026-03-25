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Fernando Alonso noch nicht in Suzuka: Freundin vor Geburt des ersten Kindes
Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso (44) wird am Medientag vor dem Japan-GP fehlen: Seine Freundin Melissa Jimenez Dionisio erwartet das erste Kind des Paares.
Formel 1
Fernando Alonso mit seiner Freundin Melissa Jimenez Dionisio Fernando Alonso mit seiner Freundin Melissa Jimenez Dionisio Foto: XPB
Fernando Alonso mit seiner Freundin Melissa Jimenez Dionisio © XPB
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Aston Martin-Star Fernando Alonso reist mit Verspätung nach Japan: Am Formel-1-Medientag (Donnerstag, 26. März) fehlt der 32-fache GP-Sieger am Suzuka Circuit.
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Der Grund: Alonsos Lebensgefährtin Melissa Jimenez Dionisio ist hochschwanger, mit Geburtstermin zum GP-Wochenende von Japan. Alonso wird auch beim ersten Freitagtraining vom 27. März fehlen, dann sitzt im Aston Martin-Honda der Reservefahrer Jak Crawford aus den USA.
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Aston Martin bestätigt: «Aus persönlichen Gründen wird Fernando Alonso verspätet anreisen und am Medientag nicht teilnehmen. Aber es ist alles in Ordnung, und Fernando wird am Freitag beim zweiten Training wie geplant fahren.»
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Dies wird das erste Kind sein für Fernando und Melissa. Er wird damit zum vierten Papa im F1-Feld – neben Sergio Pérez, Nico Hülkenberg und Max Verstappen.
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