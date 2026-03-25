Fernando Alonso noch nicht in Suzuka: Freundin vor Geburt des ersten Kindes

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Aston Martin-Star Fernando Alonso reist mit Verspätung nach Japan: Am Formel-1-Medientag (Donnerstag, 26. März) fehlt der 32-fache GP-Sieger am Suzuka Circuit.
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Der Grund: Alonsos Lebensgefährtin Melissa Jimenez Dionisio ist hochschwanger, mit Geburtstermin zum GP-Wochenende von Japan. Alonso wird auch beim ersten Freitagtraining vom 27. März fehlen, dann sitzt im Aston Martin-Honda der Reservefahrer Jak Crawford aus den USA.
Aston Martin bestätigt: «Aus persönlichen Gründen wird Fernando Alonso verspätet anreisen und am Medientag nicht teilnehmen. Aber es ist alles in Ordnung, und Fernando wird am Freitag beim zweiten Training wie geplant fahren.»
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Dies wird das erste Kind sein für Fernando und Melissa. Er wird damit zum vierten Papa im F1-Feld – neben Sergio Pérez, Nico Hülkenberg und Max Verstappen.
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