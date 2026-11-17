Er hatte bereits angedeutet, dass es bald Neuigkeiten über Projekte geben könnte, nun lassen Fernando Alonso und Aston Martin den Worten Tatsachen folgen: Der zweimalige Formel-1-Weltmeister tritt im Januar bei der Rallye Dakar an!

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Der 45-jährige Alonso fährt dann in einem Team mit dem neunmaligen Rallye-Champion Sébastien Loeb und dem aktuellen Rallye-Raid-Champion Lucas Moraes. Eine hochkarätige Truppe! Sie werden den «Aston Martin Dreadnought» fahren, den Alonso bereits getestet hat. Er wird von seinem Landsmann und Beifahrer Marc Coma unterstützt. Der fünffache Dakar-Sieger in der Motorradklasse saß bei Alonsos Debüt bereits an seiner Seite. Die Dakar Rallye, die zuletzt eigentlich in Saudi-Arabien ausgetragen wurde, findet 2027 wegen der instabilen Lage im Nahen Osten in Portugal und Marokko statt.

Mit dem Aston Martin Dreadnought fährt Fernando Alonso die Rallye Dakar Foto: Aston Martin F1 Team Mit dem Aston Martin Dreadnought fährt Fernando Alonso die Rallye Dakar © Aston Martin F1 Team

Alonso ist auch außerhalb der Formel 1 ein erfahrener Rennfahrer: 2020 nahm er bereits an der Rallye Dakar teil, wurde 13. in der Gesamtwertung. Er fuhr außerdem das legendäre Indy500 und die 24 Stunden von Le Mans. In der Formel 1 läuft es derzeit nicht rund für den Spanier. Aston Martin fährt in der Saison 2026 nur hinterher. Da ist ein Nebenprojekt natürlich eine riesige Motivation.

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Fernando Alonso über seine Teilnahme an der Rallye Dakar

Alonso über sein Neben-Engagement in der F1-Winterpause: «Nachdem ich mich entschieden hatte, mit Aston Martin weiterhin in der Formel 1 zu fahren, habe ich mir gründliche Gedanken über die Rallye Dakar gemacht. Letztlich fiel mir die Entscheidung leicht. Ich wollte mich dieser Herausforderung voll und ganz stellen und sowohl die Formel 1 als auch die Rallye Dakar im selben Jahr in Angriff nehmen.»

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Der zweimalige F1-Weltmeister erinnert sich an seinen ersten Dakar-Einsatz (damals mit Toyota): «Im Jahr 2020 war die Rallye Dakar eine der anspruchsvollsten und schönsten Erfahrungen meiner Karriere. Ich habe enormen Respekt vor diesem Rennen und den Spezialisten, die es gemeistert haben. Es ist mir sehr wichtig, Marc wieder an meiner Seite zu haben, und mit Aston Martin, Prodrive, Sébastien und Lucas haben wir ein außergewöhnliches Team. Die Formel 1 bleibt meine Priorität. Aber ich bin Rennfahrer, und Herausforderungen wie diese sind der Grund, warum ich den Wettkampf liebe. Ich bin gespannt, was wir erreichen können.»