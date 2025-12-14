Fernando Alonso: Spaß in den letzten Rennen? «Null!»

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Nach einer enttäuschenden Saison 2025 zieht Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso ein klipp und klares, aber äußerst ernüchterndes Fazit. Nach dem letzten Rennen wird er gefragt, wie viel Spaß ihm die letzten GPs gemacht haben. Alonso antwortet geradeheraus: «Null!» Überhaupt keinen Spaß!
Der zweimalige Weltmeister erklärt: «Dieses Auto hat uns während der Saison vor Herausforderungen gestellt. Wir konnten nicht mithalten. Wir sind Siebter in der Konstrukteurs-WM, das ist nicht gut genug für uns. Die letzten beiden Rennen waren zwar besser, was die Punkte angeht, aber es war trotzdem eine harte Saison.» Der Spanier: «In den letzten Rennen waren ein paar Punkte drin, Siebter in Abu Dhabi, Sechster in Katar. Wir haben die Saison also stark beendet und können auf die nächste blicken. Wir wollen, dass die Dinge nächstes Jahr leichter und besser sind.» 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Kraft. Wird es damit pauschal besser für Aston Martin? Alonso: «Niemand weiß es aktuell. Wir haben in der Fabrik viel verändert, haben neue Einrichtungen, einen Windtunnel. Wir haben den besten Mann in der Branche für das Design unseres Autos.» Gemeint ist Design-Guru Adrian Newey. «Ich hoffe also, dass es besser sein wird als in diesem Jahr.»
Themen
Formel 1
Ergebnisse
WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
3. Qualifying
Rennen
Startaufstellung
2. Qualifying
1. Qualifying
3. Freies Training
2. Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
6
+0,438
05
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin Aramco Formula One Team
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Stake F1 Team Kick Sauber
5
6
+0,697
08
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team