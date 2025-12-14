Weiter zum Inhalt
Fernando Alonso: Spaß in den letzten Rennen? «Null!»
Aston Martin und Fernando Alonso ziehen ein ernüchterndes Fazit der Saison 2025. Der Spanier muss gestehen: Die letzten Rennen der Saison haben ihm überhaupt keinen Spaß gemacht.
Formel 1
Fernando Alonso in Abu DhabiFernando Alonso in Abu DhabiFoto: Zak Mauger/Getty Images
Fernando Alonso in Abu Dhabi© Zak Mauger/Getty Images
Nach einer enttäuschenden Saison 2025 zieht Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso ein klipp und klares, aber äußerst ernüchterndes Fazit. Nach dem letzten Rennen wird er gefragt, wie viel Spaß ihm die letzten GPs gemacht haben. Alonso antwortet geradeheraus: «Null!» Überhaupt keinen Spaß!
Der zweimalige Weltmeister erklärt: «Dieses Auto hat uns während der Saison vor Herausforderungen gestellt. Wir konnten nicht mithalten. Wir sind Siebter in der Konstrukteurs-WM, das ist nicht gut genug für uns. Die letzten beiden Rennen waren zwar besser, was die Punkte angeht, aber es war trotzdem eine harte Saison.» Der Spanier: «In den letzten Rennen waren ein paar Punkte drin, Siebter in Abu Dhabi, Sechster in Katar. Wir haben die Saison also stark beendet und können auf die nächste blicken. Wir wollen, dass die Dinge nächstes Jahr leichter und besser sind.» 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Kraft. Wird es damit pauschal besser für Aston Martin? Alonso: «Niemand weiß es aktuell. Wir haben in der Fabrik viel verändert, haben neue Einrichtungen, einen Windtunnel. Wir haben den besten Mann in der Branche für das Design unseres Autos.» Gemeint ist Design-Guru Adrian Newey. «Ich hoffe also, dass es besser sein wird als in diesem Jahr.»
