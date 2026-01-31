Weiter zum Inhalt
Fernando Alonso über Adrian Newey: «Er bringt uns allen immer etwas bei»

Fernando Alonso durfte am letzten Barcelona-Testtag seinen ersten Testeinsatz im AMR26 bestreiten. Der zweifache Weltmeister sprach über das Debüt, die Arbeit hinter den Kulissen und Adrian Newey.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fernando Alonso war am letzten Barcelona-Testtag im AMR26 auf der Bahn
Fernando Alonso war am letzten Barcelona-Testtag im AMR26 auf der Bahn
Foto: Aston Martin
Fernando Alonso war am letzten Barcelona-Testtag im AMR26 auf der Bahn
© Aston Martin

Die Formel-1-Fans und Berichterstatter mussten sich in Geduld üben, bis sie den ersten Formel-1-Renner von Aston Martin zu Gesicht bekamen, der unter der Leitung von Design-Genie Adrian Newey entstanden ist. Erst am Donnerstagabend erfolgte das Rollout des AMR26 mit Lance Stroll am Steuer.

Tags darauf durfte Fernando Alonso dann die ersten Runden mit dem 2026er-Auto aus Silverstone drehen. Der Spanier schaffte es 61 Mal um die Piste und war hinterher zufrieden mit dem Auftakt. «Das war gut, es war aufregend, nach der Winterpause wieder ins Auto zu steigen und für uns war es auch der erste Tag», erklärte er.

«Ich weiss, einige andere Teams haben Filmtage oder Shakedowns absolviert und waren hier in Barcelona auch früh auf der Bahn. Aber für uns war das der erste echte Tag und er verlief ganz positiv. Wir konnten mehr als 60 Runden drehen und das Auto hat bisher sehr gut reagiert», fuhr der zweifache Champion fort.

«Natürlich war es ein ganz spezieller Moment für uns, denn das ist das erste Auto, das Adrian für uns konstruiert hat. Zusammen mit Honda und Aramco haben wir all die neuen Regeln gemeistert und speziell in den vergangenen beiden Wochen wurde es sehr Hektisch im Werk. Es war eine intensive Zeit, bis wir das Auto bereit hatten, und alle haben einen tollen Job gemacht, sodass wir es in den letzten beiden Tagen auf die Strecke geschafft haben», lobte der ehrgeizige Asturier.

Über Newey sagte Alonso auch: «Wenn er in der Box ist, dann sind alle supermotiviert. Er kümmert sich um alle Details und alle Mechaniker achten auf das, was er macht und was er verbessert haben will. Er bringt uns allen immer etwas bei, das war schon immer so.»

Weiterlesen

