Fernando Alonso über Adrian Newey: «Er bringt uns allen immer etwas bei»

Die Formel-1-Fans und Berichterstatter mussten sich in Geduld üben, bis sie den ersten Formel-1-Renner von Aston Martin zu Gesicht bekamen, der unter der Leitung von Design-Genie Adrian Newey entstanden ist. Erst am Donnerstagabend erfolgte das Rollout des AMR26 mit Lance Stroll am Steuer.

Tags darauf durfte Fernando Alonso dann die ersten Runden mit dem 2026er-Auto aus Silverstone drehen. Der Spanier schaffte es 61 Mal um die Piste und war hinterher zufrieden mit dem Auftakt. «Das war gut, es war aufregend, nach der Winterpause wieder ins Auto zu steigen und für uns war es auch der erste Tag», erklärte er.

«Ich weiss, einige andere Teams haben Filmtage oder Shakedowns absolviert und waren hier in Barcelona auch früh auf der Bahn. Aber für uns war das der erste echte Tag und er verlief ganz positiv. Wir konnten mehr als 60 Runden drehen und das Auto hat bisher sehr gut reagiert», fuhr der zweifache Champion fort.

«Natürlich war es ein ganz spezieller Moment für uns, denn das ist das erste Auto, das Adrian für uns konstruiert hat. Zusammen mit Honda und Aramco haben wir all die neuen Regeln gemeistert und speziell in den vergangenen beiden Wochen wurde es sehr Hektisch im Werk. Es war eine intensive Zeit, bis wir das Auto bereit hatten, und alle haben einen tollen Job gemacht, sodass wir es in den letzten beiden Tagen auf die Strecke geschafft haben», lobte der ehrgeizige Asturier.

