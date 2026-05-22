Fernando Alonso über Hybrid-Ära: «Haben nahezu ein Jahrzehnt verloren»

Dass Fernando Alonso viel über die jüngsten Formel-1-Epochen sagen kann, liegt auf der Hand. Schliesslich hat der unverwechselbare Spanier bereits 2001 seinen ersten Grand Prix bestritten. Und er hat in der Vierrad-Königsklasse auch schon einige Erfolge feiern können. 2005 und 2006 setzte er sich im WM-Fight gegen Michael Schumacher durch und krönte sich jeweils zum Weltmeister.

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Insgesamt 32 der 429 GP-Einsätze, die er bestritten hat, endeten mit dem Sieg des Asturiers. Und der 44-Jährige hat auch ausserhalb der Formel-1-Welt sein Talent unter Beweis gestellt, mit Siegen in Le Mans und Daytona, sowie dem WM-Titel mit Toyota Gazoo Racing in der Saison 2018/2019 in der Langstrecken-WM. Diese Erfolge fuhr er in seiner GP-Pause ein, die er nach der Saison 2018 einlegte.

2021 kehrte er in den GP-Zirkus zurück, seitdem fuhr er für Alpine und das Aston Martin Team, das sich in diesem Jahr besonders schwer tut. Ein Kernproblem stellt der neue Hybrid-Motor dar, der zum Einsatz kommt und schon für viele Diskussionen gesorgt hat. Denn das Energie-Management sorgt dafür, dass die GP-Stars nicht einmal mehr im Qualifying richtig Gas geben können.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben sich die Klagen der Fahrer zu Herzen genommen und einige Anpassungen vorgenommen, was die Energie-Vorgaben angeht. Ausserdem haben sie angekündigt, ab 2027 den Verbrennungsmotor-Anteil wieder zu erhöhen. Doch das wird das Problem der Piloten nicht lösen, mahnt Alonso im Fahrerlager von Montreal.

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«Wir müssen abwarten, denn die DNA dieser Antriebseinheit wird die gleiche bleiben und es wird immer so sein, dass man dafür belohnt wird, langsamer in die Kurven zu fahren», sagt der zweifache Champion. «Ich glaube nicht, dass sich im nächsten Jahr irgendetwas grundlegend ändern wird», stellte er auf Nachfrage noch einmal klar.

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Die Verantwortlichen des Sports seien immer bereit, den Fahrern zuzuhören, betonte Alonso daraufhin. «Das Problem ist dass die Welt sich in Richtung Elektrifizierung bewegt hat – oder zumindest glaubte man, dass sie das tun wird. Und man hielt das für die Zukunft, doch das trifft nicht auf den Motorsport zu. Dieser ist eine ganz andere Welt», erklärte der 106-fache GP-Podeststürmer, und fügte an: «Leider haben wir diese Phase seit 2014, wir haben nahezu ein Jahrzehnt oder noch mehr an purem Racing verloren.»