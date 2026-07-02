Fernando Alonso über Silverstone und Spa: «Das wird ziemlich traurig»

Fernando Alonso ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Entsprechend grosser Beliebtheit erfreut sich der Spanier bei den Journalisten – auch im Fahrerlager von Silverstone. Und der stolze Asturier enttäuschte nicht. Gleich bei der ersten Frage nach dem langersehnten Aston-Martin-Upgrade und dessen Bedeutung für seine Entscheidung über die Fortführung seiner GP-Karriere sorgte er für Unterhaltung.

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«Ich weiss nicht, ich werde mir diese Gedanken in der Sommerpause machen. Aber ja, ich kann nicht sagen, dass es wirklich zusammenhängt. Ob das Auto gut oder schlecht ist – es gibt auch andere Faktoren, die ich in Erwägung ziehe. Vielleicht ist das Auto supergut, aber man hat das Gefühl, dass der Sport in die falsche Richtung geht», winkte der zweifache Champion ab.

«Wunderbare Rennstrecken wie Spa oder Silverstone, die in der Vergangenheit einfach umwerfend waren, werden sich wohl anders anfühlen», fuhr Alonso fort. «Silverstone war wohl das beste Pflaster für die Flügel-Autos. Dieses Jahr wird es ganz anders, und es wird keinen Spass machen. Geht man nach den Erfahrungen im Simulator, ist es wirklich traurig, und zwar für die Fahrer und Zuschauer», mahnt der 32-fache GP-Sieger.

«Es könnte aber auch ganz anders sein, vielleicht ist das Auto nicht so viel besser durch das Upgrade, aber vielleicht kommt ein anderes Upgrade oder ein komplett anderes Konzept für das nächste Jahr, das mich denken lässt, dass ich in den nächsten Jahren dabei sein will. Es hilft sicher, wenn das Auto besser ist, daran besteht kein Zweifel. Es wäre natürlich gut, wenn ich vor dem Urlaub am 1. August ein gutes Rennen in Budapest erlebe. Aber es wird nicht der einzige Faktor sein, der entscheidet», ergänzte der 44-Jährige.

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